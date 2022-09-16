Зауральцам объяснили, на что стоит обратить внимание при выборе косметики

Роспотребнадзор напоминает, как правильно выбирать косметику. При выборе косметики и парфюмерии в первую очередь стоит обратить внимание на срок годности парфюмерно-косметического товара. Продавец обязан передать его покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности. После этого необходимо изучить обязательные сведения для этой группы товаров: название косметики, ее компонентный состав, эффект, который она оказывает, характер действия косметики, применение, противопоказания для применения, способы и условия хранения, объем или масса, уточнить сведения о государственной регистрации.

Особенно аккуратными потребителям необходимо быть при приобретении товаров в социальных сетях. Прежде чем отправиться за покупками на просторы «Инстаграма», рекомендуем ознакомиться с памяткой.

Помните, что вся необходимая информация о парфюмерно-косметической продукции в наглядной и доступной форме должна своевременно представляться потребителю продавцом, чтобы помочь правильно выбрать товар.

Покупатель, перед тем как купить парфюмерию, имеет право ознакомиться с ароматом духов, одеколонов, туалетной воды. Для этого продавец использует образцы пробники, предоставляемые изготовителями товаров.

При передаче парфюмерно-косметических товаров в упаковке с целлофановой оберткой или фирменной лентой покупателю должно быть предложено проверить содержимое упаковки путем снятия целлофана или фирменной ленты.

Парфюмерно-косметическая продукция должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов ТС.

Информация о товаре, размещенная на упаковке, этикетке изделия, открытке или листе-вкладыше, должна содержать следующие сведения о товаре:

— наименование, название (при наличии) парфюмерной продукции и ее назначение;

— наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);

— страна происхождения парфюмерной продукции (если страна, где расположено производство продукции, не совпадает с юридическим адресом изготовителя);

— наименование и местонахождение организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам на территории государства — члена ТС;

— номинальное количество (объем или масса) продукции в потребительской таре, за исключением парфюмерной продукции номинальным объемом менее 5 мл, или ее пробника;

— срок годности (дата изготовления (месяц, год) и срок годности (месяцев, лет), или надпись «годен до» (месяц, год) или «использовать до» (месяц, год);

— описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных;

— особые меры предосторожности при применении продукции (при необходимости);

— номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерной продукции;

— сведения о способах применения парфюмерной продукции, отсутствие которых может привести к неправильному использованию потребителем парфюмерной продукции;

— список ингредиентов/состав продукции (при этом, парфюмерную (ароматическую) композицию указывают как единый ингредиент без раскрытия ее состава).

Список ингредиентов может быть представлен либо на государственном языке, либо в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита.

Наименование изготовителя, местонахождения изготовителя и название продукции могут быть написаны с использованием букв латинского алфавита.

Важно знать, что сведения о декларации о соответствии или о сертификате соответствия должны быть указаны в сопроводительной документации на продукцию. Отсутствие, вышеуказанных документов, а также отсутствие информации о товаре и изготовителе ставит под сомнение качество, безопасность и происхождение реализуемой парфюмерии.

Совершая выбор парфюмерии, косметики необходимо проявлять осмотрительность в отношении потребительских свойств изделия, поскольку право на обмен товара надлежащего качества на парфюмерно-косметические изделия не распространяется.

Покупателю парфюмерной продукции необходимо знать, что вернуть такой товар в магазин можно только в том случае, если в нем есть недостатки, либо если при покупке не была предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре.

В случае обнаружения недостатков в товаре потребитель вправе:

— потребовать замены этого изделия на товар такой же марки (модели и (или) артикула);

— потребовать замены этого изделия на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчётом цены;

— потребовать соразмерного уменьшения цены приобретенного товара;

— отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

При этом покупатель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Подробнее ознакомиться с информацией, что делать, если вы приобрели некачественный товар, можно по ссылке.

По информации Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

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