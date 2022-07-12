Зауральцам предлагают почитать о родном крае

Анатолий Дементьевич Кузьмин – журналист, историк-краевед, писатель, член Союза журналистов СССР и России. На протяжении многих лет Анатолий Кузьмин занимался изучением истории родного Зауралья, под его ярким пером исследователя оживали как выдающиеся личности разных эпох, так и второстепенные герои исторического процесса. На архивном материале, семейных документах и воспоминаниях ему удалось «оживить» судьбы земляков и историю нашего края.

1. Курган, 1812./ А. Кузьмин. – 2012.

Книга состоит из очерков, посвященных участию жителей Южного Зауралья в Отечественной войне 1812 года. Текст содержит имена солдат, наших соотечественников, которые участвовали в военных событиях, известные и малоизвестные факты об участии Зауралья в событиях 1812 года.

2.Ненадежные годы: очерки / А. Д. Кузьмин. - 2014.

Сборник очерков по истории Южного Зауралья XVII-XX веков. Перед читателями предстанут малоизвестные и неизвестные драматические страницы прошлого. Сведения автор почерпнул из архивных документов, старинных книг и семейных преданий. Для очерков характерен высокий уровень достоверности. Среди персонажей – как выдающиеся исторические деятели, так и скромные труженики и воины.

3. Мысль по древу: в 2-х т./ А. Кузьмин. Курган: Отклик – 2015.

Итог генеалогических изысканий – семейная хроника Плехановых из села Дубровное и Раевых из деревни Стенниково. Книга о рождении и смерти, трудах и войнах, иногда о любви и ненависти. Книга будет интересна тем, кто изучает свою родословную.

4.Жизнь состоялась. О времени, творчестве и себе / А. Д. Кузьмин; составители: Л. Я. Витебский, А. Д. Кузьмин. - Курган: Отклик, 2015.

Центральный раздел книги, посвященный Анатолию Дементьевичу Кузьмину, составляют избранные исторические очерки разных лет, в полной мере отражающие широту, глубину и разнообразие интересов автора. В биографических разделах книги рассказывается о жизненном и творческом пути Анатолия Дементьевича и подводятся впечатляющие итоги его краеведческой деятельности.

Познакомиться с увлекательными документальными произведениями, пронизанными патриотическим чувством, любовью к людям можно в отделе краеведческой и редкой книги.

5. Огонь столетий/. А. Кузьмин. - 2011.

Исторические очерки построены на строго документальной основе и рассказывают как об известных личностях, чья судьба связана с Зауральем, так и обычных людях, чьими трудами и поступками делается история.