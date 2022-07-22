Зауральцам предлагают прочитать 5 КНИГ по экологии

Сегодня мы обеспокоены антропогенным изменением климата и его последствиями. В последние годы климат на Земле заметно меняется: одни страны страдают от аномальной жары, другие - от слишком суровых и снежных зим, непривычных для этих мест. Глобальное потепление — главная угроза человечеству в ближайшие десятилетия. Если мир продолжит игнорировать проблему, то планета подойдёт к «точке невозврата», и цена за человеческую расточительность будет очень высокой и непоправимой. Предлагаем познакомиться с книгами о климате планеты, вышедшими в последние годы, чтобы глубже понять эту мировую проблему.

Как формируются погода и климат, какими они были вчера и будут завтра? Как сложное взаимодействие ледников, океанов и атмосферы в масштабах планеты генерирует дожди, засухи и ураганы? Об этом Сара Драй рассказывает в книге «Воды мира». Начиная свое повествование с середины XIX века, она знакомит нас с историями нескольких известных ученых, каждый из которых работал над решением погодной «головоломки». Автор обращается к событиям из жизни этих людей – историям рискованных приключений, бунтарства, захватывающих открытий, сделанных в горных экспедициях, в путешествиях к тропическим островам, во время полетов в сердце урагана. Благодаря этим первопроходцам человечество сумело раскрыть многие тайны Земли и понять, как устроена наша планета, как мы повлияли и продолжаем влиять на её климат. Понимание этого особенно важно сегодня, когда человечество стоит на пороге климатического кризиса, и нам необходимо предотвратить наихудшие его последствия. Сейчас возникло новое представление о нашей планете и понимание глобальной климатической системы. А ведь еще в середине прошлого века считалось, что климат на Земле стабилен, и лишь с появлением климатологии в её современном виде понятие «изменение климата» перестало быть оксюмороном.

Современное снеговедение – относительно недавно сформировавшаяся наука о снежной мантии нашей планеты, призванной наряду с другими науками о Земле сохранить и улучшить природу. Автор - Аркадий Константинович Дюнин в книге «В царстве снега» рассказывает о свойствах снежного покрова, о причинах, вызывающих жестокие бураны и грозные горные лавины, о средствах укрощения этих опасных явлений, о многочисленных формах использования снега – от дорожных тоннелей в снежной толще Гренландии до защиты нежных плодовых культур от вымерзания.

Люди не могут полностью остановить изменение климата, но в силах предотвратить климатическую катастрофу. В книге «Глобальное потепление. Как остановить катастрофу?» британского писателя, историка и активиста экологического движения Джонатана Нила исследуется проблема изменения климата на современном этапе, даётся ясное и доступное объяснение вопросов, связанных с ее научно-техническими, экономическими и политическими аспектами. Автор выдвигает конкретные предложения с целью предотвращения климатической катастрофы. По мнению автора, необходим быстрый переход человечества к низкоуглеродной экономике, основанной на возобновляемых источниках энергии, но это требует решительных действий со стороны гражданского общества, и серьезных политических и экономических перемен в мире.

Чтобы объяснить антропогенную причину глобального потепления, требуется объяснить естественные причины энергодинамической неизменности климата планеты Земля. Крах или поражение климатической науки вольно или невольно требует от ООН и мирового сообщества всех стран принципиально иной организации работы по противодействию потеплению климата. Так считает автор книги «Поражение парниковой версии глобального потепления и доказательство иной антропогенной причины потепления климата планеты Земля» Аркадий Зефирович Сирис. Он предлагает научному сообществу, странам-членам ООН и всем жителям планеты научную постановку и решение проблемы антропогенного потепления климата планеты Земля. В его версии нет противоречий парникового эффекта и, как следствие, глобального потепления климата Земли.

Хотят или не хотят того страны земного мира, но без сокращения добычи газа и нефти и, наконец, без полного прекращения их добычи людям не победить проблемы глобального потепления и все увеличивающегося сейсмического напряжения. Климатические изменения в XXI столетии превратились в ощутимый фактор риска для здоровья населения. В крупных городах жара провоцирует значительные изменения самочувствия людей, вплоть до летальных исходов, вместе с тем происходит продвижение на север климато-обусловленных инфекционных заболеваний. В книге «Изменения климата и здоровье населения России» авторов Бориса Александровича Ревича и Виктора Васильевича Малеева рассматривается влияние как долговременных процессов изменения климата, проявляющееся в увеличении очагов климато-зависимых инфекционных заболеваний, продвигающихся на север, так и влияние волн жары и холода на здоровье населения различных стран. Впервые в России на основании исследований зависимостей между метеорологическими факторами и показателями смертности населения некоторых городов (Москва, Тверь, Якутск) определены значения пороговых температур, установлены количественные потери населения в результате воздействия аномальной жары. Отдельные разделы посвящены патогенетическим механизмам влияния повышенной температуры и профилактическим мероприятиям; планам действий, реализуемых в разных странах по защите здоровья населения от климатических изменений.

Эльвира Пунтусова, фото Валерии Крапивиной.

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