Зауральцам предлагают разработать инновационные проекты для людей с инвалидностью

Стартовала регистрация участников социальной программы «Неограниченные возможности».

К участию приглашаются люди в возрасте от 18 до 35 лет, живущие в Российской Федерации и/или являющиеся её гражданами, как с ОВЗ, так и без ограничений здоровья. Участие является бесплатным. Зарегистрироваться для участия в программе можно в период с 1 ноября 2022 года по 31 января 2023 года на сайте upcontest.ru.

В рамках программы «Неограниченные возможности» участники при поддержке экспертов создают с нуля или дорабатывают свои существующие социально-значимые инновационные технологические проекты для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и ментальными нарушениями. Работа проходит по принципу «от простого к сложному» при консультационной поддержке экспертов и пошаговым урокам онлайн-школы.

Участники программы приобретают новые знания и опыт командной проектной деятельности, а авторы наиболее перспективных решений — награды, содействие в карьерном развитии и поддержку в развитии и продвижении своих проектов.

За три года проведения данной социальной инициативы её участниками уже стали 3247 человек, разработавшие 552 проекта. Например, команда Белгородского государственного национального исследовательского университета победила в программе прошлого года с интеллектуальным аппаратно-программным комплексом для восстановления двигательных функций верхней конечности с комплексной биологической обратной связью. Также были предложены такие решения, как джойстик для работы за компьютером людей с нарушениями мелкой моторики, система управления взглядом, программно-аппаратный комплекс для помощи людям после инсульта, приложение для перевода устной речи на русский жестовый язык. Многие решения, создаваемые участниками в результате реализации программы, имеют потенциал коммерциализации и импортозамещения существующих зарубежных реабилитационных продуктов и инклюзивных решений.

Участники могут работать над проектами по пяти направлениям:

● «Зрение» – разработка проектов для слепых и слабовидящих людей.

● «Слух» – разработка проектов для людей с полным и частичным нарушением слуха.

● «Движение» – разработка проектов для людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата.

● «Мышление» – разработка проектов для людей с ментальными отклонениями.

● «Взаимодействие» – разработка проектов, улучшающих коммуникацию людей с инвалидностью/ОВЗ друг с другом, с обществом и государством.

Специальное направление программы – «Продвижение», участники которого освещают вопросы и технологии, направленные на улучшение жизни людей с инвалидностью и ОВЗ. К участию в данном направлении также приглашаются молодые журналисты и блогеры.

Участникам программы предстоит пройти несколько этапов:

1. Регистрация, формирование команд и оформление идей проектов – с 1 ноября 2022 года по 31 января 2023 года.

2. Разработка проектов – с 1 ноября 2022 года по 20 апреля 2023 года.

3. Финальный этап – с 26 мая 2023 года по 29 мая 2023 года.

4. Поддержка в продвижении лучших проектов и их авторов – с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года.

Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (499) 703-39-49 доб. 111

Мария Кермин.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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