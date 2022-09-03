Зауральцам предлагают учиться с улыбкой!

Здравствуй, школа! Снова весело, интересно, немного тревожно: каким окажется этот учебный год? Особенно волнуются будущие выпускники, первоклассники и их родители. Чтобы учеба не давалась тяжело, учитесь с улыбкой вместе с авторами книг из фонда Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А. К. Югова.

Ваш ребенок совсем не любит математику? Он готов расплакаться каждый раз, когда его спрашивают, сколько будет дважды два? Вашим спасением станет ментальная арифметика. В серии «Вы и ваш ребенок» вышла любопытная книга Вендланда Дмитрия «Ментальная арифметика 2» (Санкт-Петербург: Питер, 2021). Это продолжение полного курса занятий по уникальной методике. Чтобы овладеть чудо-наукой, вам понадобятся только… счеты. Но не советский предок калькулятора, а специальные китайские счеты, или абакус. Причем не обязательно записываться на учебные курсы, это вполне под силу самим родителям.

Ваш ребёнок освоит сразу и письменный, и устный счёт, научится складывать и вычитать числа до 1000! Для этого не обязательно быть вундеркиндом, ведь эта наука задействует у человека два полушария головного мозга, а не только левое, как при традиционных вычислениях. Ребенок при этом развивает мелкую моторику, концентрирует внимание, тренирует память, учится думать, образно мыслить, воображать.

Общеизвестно, что физика – трудный для понимания школьный предмет. Но освоить его вам поможет книга «Физика с Григорием Остером» (Москва: АСТ, 2021), вышедшая в серии «Звездный научпоп». Автор известных всем «Вредных советов», детский писатель Григорий Остер решил взяться за задачник по физике и предложил побороться с ленью и неуверенностью в себе.

В предисловии он предупреждает: <Мы не будем нырять> «до самого дна бездны знаний… Зайдем в физику только по коленки и немножко поплещемся… И давайте договоримся, прежде чем смотреть ответ на задачу, попробуйте решить ее сами. Ну, хоть сделайте вид, что решаете. Крепко держась за голову и наморщив лоб, секунд тридцать громко кряхтите. А потом уже смотрите ответ».

Смело решайте с юмором составленные задачи, например, такую: «Перестала ли действовать сила тяжести на Вовочку, который уже долетел с крыши сарая до поверхности планеты Земля?». И хорошие оценки на уроках физики вам обеспечены!

Еще одно интересное издание по физике, вышедшее в серии «Звездный научпоп»: «Физика с Машей Трауб и Василием Колесниковым» (Москва: АСТ, 2021). В данном случае на эту непростую науку неожиданно «замахнулась» журналистка и автор женских романов Маша Трауб (настоящее имя Мария Киселева), которая взяла себе в помощники сына Василия, студента физического факультета МГУ. Не осталась в стороне и дочь Маши – школьница Сима. В результате получилась семейная книга по физике со спорами, примерами и шутками.

«Энциклопедия рассчитана на школьников, – пишет автор, – которых пугает один вид страшных формул и сложных фраз. И на родителей, которым однажды поставили диагноз «гуманитарий»... Василий развлекал сестру физическими экспериментами, рассказывал про ток, энергию, атомы, а я сидела рядом и записывала его рассказы. И физика меня увлекла».

В книге много любопытных фактов и веселых домашних опытов для закрепления школьных параграфов.

Родная тема для автора освещается в издании «Русский язык с Машей Трауб» (Москва: АСТ, 2021). «Развить в детях пусть не страсть, но хотя бы любопытство к родному языку» – вот цель этой необычной мини-энциклопедии.

В предисловии читаем: «Это пособие для уставших от домашки родителей. Для кого омонимы, синонимы, антонимы и паронимы звучат совершенно одинаково… Идеально для счастливых родителей детей-«технарей». Для родителей гуманитариев тоже подходит. Ведь нет ничего ценнее, чем написанное ребенком письмо Деду Морозу или первое сочинение… Русский язык не только могуч и велик, но еще и весел. Если вы или ваш ребенок хотя бы раз улыбнетесь, я буду считать, что книга удалась».

Вас ждут смешные истории из прошлого и настоящего, увлекательные игры и задания для детей и взрослых, лайфхаки и веселые советы от автора по освоению грамотности.

Хесс Дик, американский автор книги для любителей математики «Интеллектуальные упражнения: собрание математических головоломок» (Москва: Лаборатория знаний, 2020), – выпускник Калифорнийского университета в Беркли, имеет докторскую степень по физике, специализируется в области аэрокосмической промышленности. Более десяти лет он собирает и публикует математические головоломки для развлечения и удовольствия. Многие из них трудны и не поддадутся сразу, поэтому ученый просит проявить настойчивость.

Он предлагает озорные, геометрические, цифровые, логические, аналитические, физические и другие головоломки. Например, среди озорных есть «Тайна зарплаты»: «Пятеро товарищей…решили подсчитать среднюю зарплату всех пятерых, но никто не хотел дать сведения о своей. При помощи карандаша и бумаги они решили проблему. Как?»

И что самое важное, в книге даны ответы-решения ко всем головоломкам. Интеллектуальные упражнения предлагаются в большей степени старшеклассникам и взрослым.

Предлагаемые издания есть в зале абонемента Юговки. Используйте их в учёбе, чтобы тренировать свой мозг, узнавать новое. Главное – заниматься регулярно и с удовольствием. И очень скоро вы удивите учителей, порадуете своих родителей и поймете, что учиться можно легко и с улыбкой!

Людмила Бородина, главный библиотекарь зала бибилотеки им. Югова. Фото Валерии Крапивиной.

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