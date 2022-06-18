Зауральцам предлагают вспомнить песни Победы

События Великой Отечественной войны запечатлены в фильмах, стихах, прозе, картинах, и, конечно же, в песнях. С первого дня и до победного праздничного салюта песня всегда была рядом. Она помогала преодолевать трудности и лишения фронтовой жизни, поднимала боевой дух воинов, звучала на привале, шла с солдатом в бой.

«Священная война»

В самом начале войны родилась великая песня -«Священная война».

Уже 24 июня 1941 года газеты «Известия» и «Красная звезда» опубликовали стихотворение Василия Ивановича Лебедева-Кумача, начинавшееся словами «Вставая, страна огромная, вставай на смертный бой…» Стихи эти потребовали от поэта упорной работы. Композитор Александр Васильевич Александров прочитав стихи, был настолько поражен силой стихотворения, что уже к вечеру им была написана музыка, такая же сильная: каждая нота звучала как зов, как набат.

После напряженной репетиции, Краснознаменный ансамбль песни и пляски 27 июня выехала на Белорусский вокзал для выступления перед бойцами, уезжающими на передовую. В зале шум, резкие команды, звуки радио. Слова ведущего, тонут в общем гуле. Но вот поднимается рука Александрова…

Как только зазвучали первые аккорды, вокзал замер. Песня поразила всех. Артисты ансамбля временами не могли петь, а музыканты играть - к горлу подступал ком, руки не повиновались. После того как музыка утихла, еще какое-то время все стояли молча, а потом раздался гром аплодисментов. Стали сыпаться со всех сторон просьбы исполнить песню снова. Вновь и вновь – пять раз подряд! – пел ансамбль «Священную войну».

С того дня песня «Священная война» стала военным гимном. Её пели всюду – на передовой, в партизанских отрядах, в тылу. Каждое утро после боя курантов она звучала на радио.

Однажды Краснознамённый ансамбль песни и пляски Советской Армии им. А. В. Александрова был на гастролях в Канаде. Эта песня не входила в его концертную программу. Но 9 мая в честь праздника Победы артисты решили начать концерт «Священной войной». Успех был ошеломляющий. На следующий день местные газеты сообщали, что русские отметили День Победы песней, с которой они начали долгую и тяжелую дорогу к Берлину, к победе. Автор «Священной войны» А. В. Александров в свое время писал: «Я не был никогда военным специалистом, но у меня все же оказалось могучее оружие в руках – песня. Песня так же может разить врага, как и любое оружие!»

«Давай закурим»

Осень 1941 года, Южный фронт. Необычайно рано для здешних мест наступила зима, уже в ноябре выпал снег. А потом вдруг потеплело, снег растаял, дороги раскисли, покрылись непролазной грязью... Именно в это время наши войска предприняли контрудар, в результате которого был освобожден город Ростов-на-Дону, Таганрог, а гитлеровские войска потерпели первое крупное поражение, и не смогли пробиться к кавказской нефти. Потому первоначально «Давай закурим» в стихотворении Ильи Френкеля начиналась так:

«Теплый ветер дует, развезло дороги,

И на Южном фронте оттепель опять.

Тает снег в Ростове, тает в Таганроге,

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать».

Илья Львович Френкель родился в 1906 году в городе Кургане. Военная судьба свела поэтаФренкеля с композитором Модестом Табачниковым, так и родилась песня.«Давай закурим»— моя первая и самая любимая песня. С нее и началась моя творческая жизнь на фронте» - вспоминал композитор. Позже он отнес её в отдел пропаганды Южного фронта

Бригадный комиссар Рюмин, возглавлявший отдел пропаганды и агитации, тоном, не терпящим возражений, заявил: «Никому эта твоя песня не нужна. Что это я буду вспоминать про то, что ты дал мне закурить? Вот если бы снарядами поделился или автоматный диск с патронами передал бы, тогда другое дело». «Комсомольская правда»напечатала слова. Песня была восторженно принята слушателями и быстро распространилась по всем фронтам. Ей была уготована долгая жизнь и всеобщее солдатское признание.

«В землянке»

Песни военных лет весьма разнообразны по своему характеру: героические и шуточные, боевые и лирические. Они распространялись очень быстро, передавались из уст в уста, нередко перелетали через линию фронта, проникая в глубокий тыл врага, в партизанские землянки.

Эта песня сразу же, безоговорочно была принята - и сердцем солдата, и сердцами тех, кто его ждал. Стихотворение, из которого она родилась, появилось в общем-то случайно, даже в печать не предназначалось. Просто поэт Алексей Сурков написал жене с фронта шестнадцать «домашних» строк. Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы в феврале сорок второго не пришел во фронтовую редакцию композитор Константин Листов и не стал просить «чего-нибудь, на что можно написать песню». И тут Сурков, на счастье, вспомнил о стихах, отправленных домой, отдал их Листову, будучи вполне уверенным в том, что песни из этого абсолютно лирического стихотворения не выйдет. Листов пробежал глазами по строчкам, промычал под нос что-то неопределенное и ушел.

Через неделю он вновь появился в редакции, попросил гитару и запел. Все свободные от работы по выпуску номера слушали, затаив дыхание. И сразу стало очевидно, что песня «пойдет» - ведь все запомнили мелодию с первого же исполнения.

Песня действительно «пошла». По всем фронтам — от Севастополя до Ленинграда и Полярного. Правда, некоторым блюстителям фронтовой нравственности показалось, что строки: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти — четыре шага» — упаднические, «разоружающие». Просили и даже требовали про смерть вычеркнуть или отодвинуть ее от окопа подальше. Однажды Сурков получил письмо от шести танкистов-гвардейцев. Танкисты писали: «Мы слышали, что кому-то не нравится строчка «до смерти четыре шага». Напишите для этих людей, что до смерти четыре тысячи английских миль, а нам оставьте так, как есть, ведь мы-то знаем, сколько шагов до нее, до смерти».

«Темная ночь»

1942 год. Киевская киностудия эвакуировалась в город Ташкент. Шли съемки киноленты «Два бойца».

Из воспоминаний композитора Никиты Богословского: «Однажды вечером пришел ко мне Леонид Луков (режиссер картины) и сказал: «Понимаешь, не получается у меня никак сцена в землянке без песни». И так взволнованно, так талантливо рассказал мне и тему песни, и ее настроение, что я, сев к роялю, сразу, без единой остановки сыграл ему мелодию «Темной ночи», которая и вошла потом в фильм без изменения. Вызвали срочно поэта Владимира Агатова, он тут же, присев к столу, написал стихи, почти без помарок. Разбудили Марка Бернеса, отсыпавшегося после утомительных съемок, где-то уже поздно вечером раздобыли гитариста, ночью на студии записали фонограмму, а наутро Луков в декорации уже снимал Бернеса под эту фонограмму».

После выхода на экраны фильма «Два бойца» песню «Темная ночь» запела вся стана. Её пели на передовой, её пели и дома, ожидая своих родных с фронта. Интересный факт: в далекие 40-е весь первый тираж пластинки с только что записанной песней был забракован: отдел технического контроля обнаружил в фонограмме незапланированный шорох. Оказалось, что одна из работниц завода, слушая песню, не сдержалась и заплакала. Слезы попали на восковую матрицу и... Так простая труженица Галя Журавлёва вошла в историю.

«Синий платочек»

Счастливая и необычная судьба у песни «Синий платочек»: она родилась дважды.

В 1940 году, спасаясь от фашистской неволи, в Советский Союз приехали участники популярного польского эстрадного коллектива «Голубой джаз». Они выступали с концертами в Москве, Львове, Минске. Исполняли песню «Синий платочек», авторы ее Ежи Петерсбурский и Яков Галицкий. Эта незатейливая песенка имела успех. Но это была песня мирных дней.Слушаешь сейчас эту запись и невольно задаешься вопросом: «Ну что в ней особенного, в этой песне?»Поэтому, самая известная её исполнительница народная артистка Советского союза Клавдия Ивановна Шульженко, предложила написать новые слова, которые бы отражали нашу битву с врагом. Текст был написан буквально за одну ночь военным корреспондентом Михаилом Максимовым. Песня стала символом и своеобразным залогом того, что мирное время вернется, нужно только смести захватчиков с родной земли.

Заново родившись, песня помогала воевать. Это была самая настоящая фронтовая песня, которая обрела вторую жизнь и стала одной из самых популярных военных песен.

Проходят годы, свидетелей тех трагических событий становится всё меньше и меньше, но песни военных лет всегда будут являться красноречивым напоминанием об ужасах войны, переживаниях людей и предостережением для будущих поколений.

Подготовлено библиотекой имени Югова.

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