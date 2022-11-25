Зауральцам предложили сделать экологический подарок на День матери

День матери набирает все большую популярность в России. В этом году он отмечается 27 ноября. Проект «Посади лес» Движения ЭКА предлагает к этому дню подготовить необычный подарок – «лесной» букет, приняв участие в акции «Лес вместо букета».

Для этого на сайте PosadiLes.ru можно выбрать необходимое количество деревьев, внести пожертвование на их посадку и оформить подарочный сертификат. Волонтеры проекта высадят молодые леса на лесных территориях, пострадавших от природных катастроф. После посадки все обладатели подарочных сертификатов получат фото и GPS-координаты леса.

Проект «Посади Лес» – краудфандинговая платформа Движения ЭКА для сбора средств на восстановление лесов, действующая с 2015 года. За 6 лет силами проекта и волонтеров было высажено более 3,5 миллиона деревьев в 52 регионах России. Посадки леса также с каждым годом объединяют все больше семей. Некоторые матери приезжают на лесовосстановительные акции вместе со своими детьми-подростками.

«Вместе со мной на посадки сейчас ездят дочки Татьяна, которой 13 лет, и Яна, ей 12 лет. Вместе с мужем и детьми мы совершили уже 36 посадок. Мне приятно видеть, что на таких мероприятиях мои дети – часть команды. Им отводятся первые «взрослые» роли, появляется ответственность и уважение к себе, новые навыки. Мы с мужем видим, как от посадки к посадке они растут, их уже не везде надо контролировать. Я думаю, что наши дети в будущем запомнят именно это – как вместе с мамой и папой они сажали сеянцы. И именно это они расскажут своим детям», - рассказала участница посадок из Рязани Марина Чупейкина.

Сертификат на посадку леса при желании можно дополнить поддержкой агроуходов. Они необходимы, чтобы молодые деревья лучше приживались на новом месте. Посадки и агроуходы проводят опытные лесные добровольцы и сотрудники лесничеств.

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