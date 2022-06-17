Зауральцам разрешили ходить в лес

В Курганской области с 16 июня сняли запрет на посещение лесов. Но продолжает действовать особый противопожарный режим, во время которого запрещены любые действия с открытым огнём, уточнили в пресс-службе главы региона.

Напоминаем, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы. В группе правительства Курганской области в социальной сети «Вконтакте» напоминают, что в условиях особого противопожарного режима они составляют до 50 тысяч рублей для граждан и до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

Если вы видите возгорание или нарушение правил пожарной безопасности, звоните по телефонам: единый номер 112; МЧС 8(3522) 23-99-99; лесная охрана 88001009400; диспетчерская служба лесного хозяйства 8 (3522) 43-63-61, 43-63-51.

Фото Николая Пушилина.