Зауральцам рекомендуют пристегнуть себя мысленно ремнём безопасности и заняться духовным развитием

Астролог Ирэна Тетеревникова составила прогноз до конца 2022 года, обозначила общие тенденции ближайшей недели.

Неделя предстоит сложная и жесткая. Ультиматумы и тупики будут в ходу. Затронутся ключевые жизненные вопросы, в том числе и выживания. Реагируем адекватно и чуть со стороны на вызовы времени и судьбы, экстремальные ситуации и узловые проблемы.

Очередной «небесный экзамен» формируется коридором затмений с 25 октября. В этот день свет Солнца будто затмился и далее нам придется идти на ощупь, встречая кармические препятствия в границах событийного коридора… до 8 ноября. Для мира - это еще одна волна передела, политических расстановок, финансовых встрясок и глобальных перемен. Для ключевых лидеров стран очень серьезное испытание, которое может изменить их до неузнаваемости.

Для отдельного человека добавляются следующие рекомендации: избегаем противоправных действий, криминогенных районов, быстрой езды, потенциально-опасных поездок, спешки, взрывных решений на импульсе, крупных вложений. По возможности переносим операции, запуски строек, покупки техники. Аккуратно с оружием, острым, газом, нефтью, химикатами, отравляющими и взрывоопасными веществами, водными стихиями. В общем, пристегните себя мысленным ремнем безопасности до середины ноября, потому как тряски будет предостаточно.

Супер важно не начинать в этот период конфликты и борьбу. Спровоцировать их – это заведомо подписаться на проигрыш. Причинивший зло, получит ответный удар несоизмеримой силы. Время подходит для защиты, а также разбора прежних конфликтов и их устранения. Но не для начала боевых действий! Неблагоприятно оно также для старта бизнеса или судебных разбирательств и т.п.

Этот коридор усложняется тем, что боевая планета Марс замедляет ход и скоро пойдет на попятную. Его наступательная энергия будет в минусе. И общий фон начнет препятствовать активности, достижениям, начинаниям аж до января 2023 года. Что подходит для данного периода в индивидуальном плане? Подчищать хвосты в делах, психологических завалах, возобновлять занятия спортом (только с умеренными нагрузками), вводить полезные привычки, восстанавливать режим в природном ритме, фокусироваться на доме, семье и близких … решать текущие задачи, анализировать и искать новые формы развития. Чувствуете главное? Боевая энергия Марса направлена вовнутрь, а не вовне. Это как внутренняя очистка… и логично провести ее мягко, используя тепло, а не испепеляющий огонь.

Планета жизнелюбия Венера попадает в сложнейший заплет этого «коридора». Она изо всех сил старается быть сильной (находится в родном знаке и хороших градусах), но как раз с горячим Солнцем, которое в затмении в знаке своего падения, и сжигающим все Кету. Надо понимать при прохождении данного «коридора» во внешнем мире вообще не будет изобилия и радости, но очень важно транслировать изнутри любовь к жизни, веру в лучшее и помогать другим.

Напоследок, о редких бонусах «коридора затмений»! В меньшем количестве, но найдутся и те, кому до середины ноября могут прийти озарения, подарки судьбы, люди смогут использовать это время, чтоб резко выйти на новый уровень духовного развития!

Примечание.

Наиболее точные прогнозы смотрятся при построении Вашей индивидуальной натальной карты. Для этого необходимы характеристики Вашего рождения: дата, время и место. На днях запущен телеграм-канал «Ирэна Астролог». Также Ирэну Тетеревникову можно найти в соцсетях.

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