Зауральцам рекомендуют в жару не выходить на улицу

Жаркая погода может принести немало проблем. Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых людей, граждан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

Управление Роспотребнадзора по Курганской области рекомендует соблюдение простых профилактических мер:

Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. Старайтесь избегать прямых солнечных лучей на улице. Имейте при себе воду и простые препараты, снимающие спазм. При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание: приоткрыть форточки, окна, дополнительно по возможности включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры. Нельзя сидеть под кондиционером. Если, придя в офис во взмокшей одежде, вы сразу сядете под кондиционером, то в лучшем случае отделаетесь лёгким насморком, а в худшем — заработаете радикулит и пневмонию. Даже в самую жаркую погоду нельзя «программировать» кондиционер на температуру ниже 18 градусов. Оптимальный вариант — когда перепад между температурой комнатной и уличной температурой составляет не более 10 градусов. При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, не носить обтягивающую одежду и белье из синтетических тканей. Синтетическое белье создает «парниковый эффект» — благоприятную среду для размножения патогенных бактерий, а узкая обтягивающая одежда затрудняет дыхание и нарушает теплообмен организма; ворот одежды не должен быть тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т.п.), солнцезащитными очками, зонтиками. Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять до 1,5 л в сутки жидкости в виде чая, минеральной воды, морса, молочнокислых напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, а также энергетических и алкогольных напитков. Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. Для поддержания иммунитета рекомендуется употребление фруктов и овощей, тщательно вымытых перед употреблением водой гарантированного качества. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает. В душном транспорте (с учётом пробок, даже в личном) имейте при себе бутылочку воды с лимонным соком. Вода должна быть без газа и прохладной, но не ледяной. При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового скопления граждан необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха. Принимайте чаще водные процедуры. Умывайте лицо несколько раз в день и не вытирайте — пусть кожа высохнет, так влага сможет впитаться в кожу. По возможности чаще принимайте прохладный душ. Не упускайте случая отдохнуть на открытых водоемах (реки, озера, водохранилища, пруды), помня, что купаться можно только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания; обращайте внимание на наличие аншлагов, запрещающих купание.

Фото Николая Пушилина.