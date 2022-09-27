Зауральцам советуют не использовать вторично одноразовые маски

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Курганской области объяснили, как правильно носить маску.

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Маску можно надеть на лицо любой стороной. Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить.

Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или обработайте спиртовым средством. Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Не используйте вторично одноразовую маску. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

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