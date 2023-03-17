Зауральцам советуют не садиться за руль после рюмки-другой

В Зауралье автоинспекторы будут останавливать водителей и пристально присматриваться к ним, чтобы выяснить, не употребляли ли они спиртное перед тем, как сесть за руль.

Акция «Нетрезвый водитель» будут проходить 17 и 18 марта. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых тяжких нарушений Правил дорожного движения, представляющих повышенную опасность. Человек в состоянии опьянения не отвечает за свои действия на дороге и не задумывается о последствиях. Он осознанно идет на нарушение закона. Зачастую пьянство за рулём становится причиной горя ни в чем не повинных граждан.

Как показывает статистика, по вине пьяных водителей происходят самые страшные аварии. С начала года в Курганской области в таких ДТП уже два человека погибли и восемь получили травмы, сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД призывают граждан проявлять активную гражданскую позицию и сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилями в состоянии опьянения.

О фактах нарушения ПДД можно сообщить в дежурную группу ОБДПС по городу Кургану 25-64-90. На территории области - в дежурные части территориальных отделов полиции либо на единые телефоны экстренных служб 112, 020.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.