Зауральцам советуют не заряжать телефоны ночью и не оставлять без присмотра power bank

В России в 2022 году из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов произошло более 500 пожаров. В 86% случаев причина пожара - неисправность зарядных устройств, уточнили в областном чрезвычайном ведомстве.

Как избежать пожара при использовании гаджетов? Несколько простых, но очень важных правил: применяйте сертифицированные зарядные устройства; не оставляйте без присмотра аккумуляторные батареи (power bank), телефоны, электросамокаты и гироскутеры на зарядке; не заряжайте технику ночью. Ни в коем случае не кладите телефоны под подушку; если телефон зарядился до 100%, его следует отключить от сети.

МЧС России настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности.