Зауральцам старше 60 лет рекомендуют поставить прививку от гриппа

Гриппом болеют все, но наиболее опасен он для людей старшего возраста. Специалисты считают опасность гриппа сильно недооцененной. Ведь до сих пор, несмотря на успехи медицины, ежегодно в мире заболевают гриппом около 1 млрд человек, а до 650 тысяч человек умирает.

Особенно тяжело грипп протекает у людей старшего возраста.

С чем это связано? Почти у каждого человека с возрастом появляется свой "букет" хронических болезней. И чем старше человек, тем этот "букет" пышнее. Кроме того, естественная иммунная защита с годами снижается и организм не так быстро и хорошо реагирует на вторжение вируса.

Риск развития осложнений у людей старшего возраста максимален.

А между тем, уже более 70 лет существует проверенный и эффективный способ защиты - прививка от гриппа. Например, исследование американских ученых, проведенное в 2018 году, показало, что с 2012 по 2015 год вакцинация взрослых от гриппа снизила риск госпитализации в отделение интенсивной терапии с гриппом на 82 процента.

Доказано, что вакцинация против гриппа у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями снижает риск госпитализаций, смертность, частоту поступлений в отделения реанимации.

В России вакцинация против гриппа с 2006 года входит в национальный календарь профилактических прививок. В соответствии с этим документом, взрослые старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением подлежат обязательной вакцинации против гриппа.

Прививка от гриппа делается бесплатно. Специальная подготовка к ней не требуется.

Каждый год вирус гриппа меняется, поэтому каждый год состав вакцины обновляется. При этом учитываются данные ВОЗ о том, какой вирус гриппа будет циркулировать в наступающем эпидемиологическом сезоне. Прививку нужно делать ежегодно.

И не стоит забывать про то, что кроме гриппа существуют другие инфекции. Особенность этого года в том, что вакцинация от гриппа направлена не только на предотвращение риска развития гриппа как моноинфекции. Ведь грипп может протекать совместно с COVID-19. В этом случае риск осложнений каждой из болезней возрастает.

Прививка от гриппа в нынешнем сезоне направлена и на предотвращение развития смешанной инфекции, вызванной вирусом гриппа и COVID-19.

Вакцинация от гриппа доступна для всех. Эта мера позволяет нам вести активный образ жизни, общаться с близкими, не боясь их заразить или заразиться самим.

Защитите себя и своих близких и будьте здоровы!

По информации Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.

