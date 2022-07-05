Зауральцам выдали порядка 7600 наборов с маслом, крупой и тушёнкой

Жители Зауралья, нуждающиеся в поддержке, по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова получили порядка 7600 больших продуктовых наборов.

В продуктовый набор вошли мука, тушёнка, растительное масло, крупы. По поручению главы региона на эти цели из областного бюджета было выделено дополнительно более 35 млн рублей. Стоимость каждого набора составила 5 000 рублей, отметили в пресс-службе главы региона.

Такую адресную меру поддержки получили: неработающие инвалиды из числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии по состоянию на 1 апреля 2022 года; родители, усыновители и опекуны или попечители детей-инвалидов, которые являются получателями пособия на ребенка либо ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно или был признан на 1 апреля нуждающимся в социальном обслуживании.

Семьи, которые получили наборы, отмечают, что они стали для них хорошим подспорьем.

"Выражаю огромную благодарность правительству Курганской области за внимание, помощь и поддержку продуктовым набором. Эта помощь была для нас неоценимым подарком", - рассказала многодетная мама Светлана Лазарева.

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