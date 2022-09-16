Зауральцев элегантного возраста пригласили на «Осенние посиделки»

На базе Лебяжьевского филиала Комплексного центра социального обслуживания населения по Мокроусовскому, Варгашинскому и Лебяжьевскому районам прошли «Осенние посиделки».

Гости элегантного возраста смогли послушать красивые песни под музыкальное сопровождение, принять участие в викторинах и просто обменяться приятными воспоминаниями, сообщили в пресс-службе соцзащиты.

На «Осенних посиделках» специалисты филиала создали тематическую фотозону, которая пользовалась большим успехом. Чаепитие с ароматной выпечкой проходило в непринуждённой домашней обстановке.

Не стоит забывать о важности таких встреч, ведь праздники украшают жизнь, помогают отвлечься от забот, заряжают энергией и позитивом. Но самое главное, что такие встречи способствуют активному долголетию людей старшего поколения. Активное долголетие, в свою очередь, является одной из основных целей регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

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