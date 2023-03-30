Зауральцев кусают собаки, сурикаты и белки

За два месяца 2023 года от укусов (ослюнения) животных пострадали 240 человек, показатель заболеваемости 29,79 на 100 тысяч населения, что в 1,4 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года, когда были зарегистрированы 149 случаев (показатель – 18,2 на 100 тысяч населения).

В основном нападения регистрируются от домашних животных, среди которых преобладают собаки. Наиболее экзотичными из названных домашних животных, покусавших владельцев в 2023 году, были сурикат и чилийская белка дегу,уточнили в пресс-службе Управления Роспотребгнадзора. От диких животных (лисица, крысы и мыши) в 2023 году пострадали 8 человек (0,99 – 100 тысяч населения), в аналогичный период 2022 года таких случаев было 38 (4,62 -100 тысяч населения). Отмечается снижение в 4,67 раз.

В текущем году карантин по бешенству животных не вводился ни в одном населенном пункте Курганской области. Управление Роспотребнадзора по Курганской области обращает внимание, что, несмотря на отсутствие регистрации случаев бешенства среди животных на территории области, риск заболеть этой инфекций остается высоким.

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