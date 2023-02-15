Зауральцев предупредили о перебоях радиовещания

С 19 февраля по 12 марта 2023 года в период с 13:32 до 14:28 по местному времени в связи с солнечной интерференцией возможны кратковременные нарушения трансляции обязательных общедоступных телерадиоканалов, распространяемых через каналы спутниковой связи.

Как сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть - филиал Курганского областного радиотелевизионного передающего центра, продолжительность перерыва составит до 5 минут в городе Кургане и до 26 минут на остальных объектах телерадиовещания Курганской области.

Фото с сайта freepik.com

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