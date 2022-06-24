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Зауральцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе национальных видеороликов

Пять номинаций.

24 июня, 2022 - 14:30

Межрегиональная общественная организация «Федерация  современного искусства» и онлайн – кинотеатр «Ноль Плюс» при поддержке  Федерального агентства по делам национальностей, Комитета  Государственной Думы  по делам национальностей  и Правительства  Тюменской области, проводит II Всероссийский конкурс  национальных видеороликов  «МЫ».

Основные цели конкурса: укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие национальной культуры народов Российской Федерации; формирование у молодежи гражданско-патриотического отношения к Родине, ее истории, культуре, национальным традициям; популяризация традиционных общечеловеческих ценностей: дружба, семья, труд, взаимоуважение, творчество, культура, природа и др.; укрепление образа России как многонациональной страны с многообразием традиций, обычаев, самобытности, и с богатым опытом сохранения национальных культур.

Потенциальным конкурсантам предлагается на выбор две темы: «Межнациональное согласие в России» (ролики о единении различных культур) и«Национальная идентичность» (видео о культуре, традициях и обычаях конкретногонарода).

Конкурс проводится в следующих номинациях:

 «Игровой/художественный видеоролик»;

 «Анимационный ролик»;

 «Видеорепортажные ролики»;

 «Видеоклипы»;

 «Документальный ролик».

Авторы видео могут присылать заявки  по 31 августа 2022 года.

Им потребуется выбрать тему и номинацию, снять ролик, загрузить его в файлообменник (YouTube, «облако» Mail.ru, GoogleDrive, Яндекс.Диск) и заполнить заявку на сайте мыконкурс.рф.

В период с 19 сентября по 16 октября полученные работы оценят профессиональное жюри и пройдет народное онлайн-голосование.

Церемонию награждения планируется провести 4 ноября в День народного единства.

Победителей проекта, как и в прошлом году, ждут денежные премии. Награды получат авторы, ролики которых выберут эксперты, а также лидеры зрительского голосования.

Подробную информацию о втором Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ» можно узнать на сайте мыконкурс.рф. Официальная группа «ВКонтакте»

Куратор конкурса от Федерации современного искусства:

Анастасия Гамова, e-mail: wekonkurs@gmail.com

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24 июня, 2022 - 14:30

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