Зауральцев приглашают на акцию по сбору мусора и мастер-класс по валянию из шерсти

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на 22 октября.

Музей истории города

С 10 до 17 часов в музее можно посетить экскурсию «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири», интерактивное занятие «Урок в старой школе»,

квесты «В поисках тайной комнаты», «В поисках маслобойки». Платно.

С 10:30 до 12:30 на открытой площадке музея пройдет акция по раздельному сбору мусора «Тотальный Расбор».

Библиотека имени А.К. Югова

В 11:00 можно посетить Виртуальную филармонию. «Танго…». Танго-оркестр Solo Tango Оrqesta. Вход свободный.

В 11:00 начнет работу шахматный клуб «Друзья Леонова». Вход по читательским билетам.

Театр кукол «Гулливер» приглашает в 11 и 13 часов на спектакль «Золушка». Место проведения - ДКМ.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова

С 10 до 12 часов будет работать детская изостудия «Родничок» (дети 4-6 лет) (вход платный).

В 13:00 мастер-класс по валянию из шерсти (вход платный).

В 15.00 встреча с художником Андреем Ваньковым (вход платный).

С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки:

VI Всероссийская выставка акварели, «Таинственный мир русских икон» и выставку макетов кораблей Владимира Зорина 0+. Вход на все выставки платный.

Библиотека им. В.Ф. Потанина

Субботний показ киножурнала «Ералаш». Начало в 11.00. Вход свободный.

1 корпус, ул. Куйбышева, 43.

2 корпус, ул. Криволапова, 50

Мастер-класс по акварельным скетчам. Начало в 11.00. Платно.

2 корпус, ул. Криволапова, 50

Программа «KIDS WEEKEND»: Начало в 12.00. Вход свободный.

Место проведения - ТРЦ «ГиперСити»

Дом-музей В.К. Кюхельбекера.

Ко Дню Царскосельского лицея в 11:00 и 15:00 интерактивная экскурсия «Лицейское братство». Платно.

С 10 до 18 часов можно посетить выставку находок, сделанных археологами по соседству с усадьбой В.К. Кюхельбекера «Археология рядом». Платно.

С 12:00 до 17:00 Курганский областной Дом народного творчества приглашает посетить выставку-продажу изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Территория творчества».

Вход свободный.

Курганский областной Дом народного творчества приглашает группы школьников посетить увлекательную квест-игру «Туризм-это просто!» Платно.

В Курганском областном Доме народного творчества можно посетить выставки: «Туризм в Курганской области» ( вход свободный), «Первозданная Россия», «Музей музеев» и «Планета живых пауков». Вход платный.

Курганский областной краеведческий музей

В 12:00 можно посетить тематическую экскурсию «Зауралье в годы войны» (6+). Вход платный.

В 13:00 состоится презентация книги А.П. Соловьёва «Память о бессмертии», посвященной 365 Уральской стрелковой дивизии (12+). Вход свободный.

В 15:00 пройдет мастер-класс по изготовлению открытки «Под зонтом» (аппликация) (6+). Вход платный.

В 16:30 можно посетить экскурсию на выставке «Музей музеев» «Отечественное искусство ХХ-ХХI века» по произведениям лучших российских художников из фондов КОХМ (6+). Экскурсия пройдёт по адресу: Курганский областной Дом народного творчества (Гоголя, 30).

Вход платный.

Курганская областная филармония приглашает в 18 часов на вечер памяти Александра Галушко - музыканта, композитора, педагога, мэтра джазового и фестивального движения в Кургане. Вход свободный.

Шадринский драматический театр.

В 18.00 пройдет спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+). Платно.

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