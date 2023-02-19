Зауральцев приглашают на экскурсию и фестиваль детского творчества

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на 19 февраля.

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова.

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников «Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по предварительной записи). Пушкинская карта.

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «А мне по душе Зауралье» к 80- летию образования Курганской области 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «Геннадия Иванчина. Грани творчества» 14+ (по предварительной записи).

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

Курганская филармония.

В Камерном зале в 12:00 состоится фестиваль детского творчества «Малыши для малышей».

Выступает Детская музыкальная школа № 3

Платно.

Курганский областной краеведческий музей.

В 12:00 - тематическая экскурсия «Природа родного края» (6+). Платно.

В 15:00 - экскурсия по выставке «Зауральская кунсткамера» (12+). Платно.

Курганский театр кукол «Гулливер».

В 11:00 и 13:00 - премьера спектакля «Снеговик», 6+.

Платно. Пушкинская карта. Место проведения — ДКМ.

Город Шадринск.

Шадринский драматический театр.

В 11:00 - сказка «Кошки-мышки». Платно.

Фото с сайта freepik.com

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