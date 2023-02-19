Зауральцев приглашают на экскурсию и фестиваль детского творчества

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на 19 февраля.
Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова.
С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников «Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по предварительной записи). Пушкинская карта.
С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «А мне по душе Зауралье» к 80- летию образования Курганской области 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «Геннадия Иванчина. Грани творчества» 14+ (по предварительной записи).
С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
Курганская филармония.
В Камерном зале в 12:00 состоится фестиваль детского творчества «Малыши для малышей».
Выступает Детская музыкальная школа № 3
Платно.
Курганский областной краеведческий музей.
В 12:00 - тематическая экскурсия «Природа родного края» (6+). Платно.
В 15:00 - экскурсия по выставке «Зауральская кунсткамера» (12+). Платно.
Курганский театр кукол «Гулливер».
В 11:00 и 13:00 - премьера спектакля «Снеговик», 6+.
Платно. Пушкинская карта. Место проведения — ДКМ.
Город Шадринск.
Шадринский драматический театр.
В 11:00 - сказка «Кошки-мышки». Платно.
Фото с сайта freepik.com
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