Зауральцев приглашают на квест народных ремёсел и в литературно-музыкальный салон

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на 18 февраля.

В рамках фестиваля народного творчества муниципальных округов Курганской области «В семье большой, в семье единой» в Курганской областной филармонии пройдет концертная программа Звериноголовского и Притобольного муниципальных округов с 16:00 до 19:00 часов. Вход по пригласительным.

Курганский театр кукол «Гулливер».

В 11-00/13-00/15-00 - премьера спектакля «Снеговик»

Платно. Пушкинская карта. Место проведения — ДКМ.

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова.

С 10 до 12 - занятие группы «Родничок» - (для детей 4-6 лет) (изостудия). (занятие посвященное 23 февраля ) платное.

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников «Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по предварительной записи). Пушкинская карта.

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «А мне по душе Зауралье» к 80- летию образования Курганской области 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте)

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «Геннадия Иванчина. Грани творчества» 14+ (по предварительной записи).

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

Музей истории города.

В 16:00 - литературно-музыкальный салон «Давным-давно» ко Дню Защитника Отечества.(платно, возможна оплата по Пушкинской карте) 6+.

С 10:00 до 18:00 можно посетить экскурсии по музею «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири», «Истории старого города» (по заявкам, возможна оплата по Пушкинской карте) 6+.

Экскурсии по выставке «Курган - Город трудовой доблести» (по входному билету) 6+.

Библиотека им. В.Ф. Потанина.

Квест народных ремёсел «Полезная утварь». Начало в 14:30. Вход свободный.

Дом-музей декабристов.

С 10:00 до 16:00 - обзорная экскурсия «Ради любви к отечеству», 6+, Пушкинская карта.

Курганский областной краеведческий музей.

В 12:00 - тематическая экскурсия «Ямщик. Звон дорог» (6+). Платно. Экскурсия пройдёт в выставочном зале «Музей музеев» по адресу: ул. Гоголя, 30 (Курганский областной Дом народного творчества).

В 12.00 - тематическая экскурсия «Природа родного края» (6+). Платно.

15.00 - экскурсия по выставке «Зауральская кунсткамера» (12+). Платно.

Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко.

В 11.00 - фестиваль короткометражных фильмов о Великой Отечественной войне, в рамках работы клуба библиотеки «Тифлокинозал». Кинолекторий и кинопоказ фильмов из цикла «Перерыв на кино».

В 13:00 - клуб «Лучик» Проект: «Нравственные традиции культуры Отечества. Патриоты». Объёмная открытка

«С Праздником, Защитники Отечества!»

Библиотека имени А. К. Югова.

В 11:00 – ИЗОстудия.

В 11:00 – Шахматный клуб «Друзья Леонова».

В 14:00 – Кино с Юговкой. Документальный фильм «Руками». Зал Президентской библиотеки (3 этаж) зал. Вход свободный

Город Шадринск

Шадринский драматический театр.

В 13:00 и 18:00 - спектакль «Любимые чудики».

Платно. Пушкинская карта.

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