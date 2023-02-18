Зауральцев приглашают на квест народных ремёсел и в литературно-музыкальный салон

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на 18 февраля.
В рамках фестиваля народного творчества муниципальных округов Курганской области «В семье большой, в семье единой» в Курганской областной филармонии пройдет концертная программа Звериноголовского и Притобольного муниципальных округов с 16:00 до 19:00 часов. Вход по пригласительным.
Курганский театр кукол «Гулливер».
В 11-00/13-00/15-00 - премьера спектакля «Снеговик»
Платно. Пушкинская карта. Место проведения — ДКМ.
Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова.
С 10 до 12 - занятие группы «Родничок» - (для детей 4-6 лет) (изостудия). (занятие посвященное 23 февраля ) платное.
С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников «Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по предварительной записи). Пушкинская карта.
С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «А мне по душе Зауралье» к 80- летию образования Курганской области 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте)
С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «Геннадия Иванчина. Грани творчества» 14+ (по предварительной записи).
С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
Музей истории города.
В 16:00 - литературно-музыкальный салон «Давным-давно» ко Дню Защитника Отечества.(платно, возможна оплата по Пушкинской карте) 6+.
С 10:00 до 18:00 можно посетить экскурсии по музею «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири», «Истории старого города» (по заявкам, возможна оплата по Пушкинской карте) 6+.
Экскурсии по выставке «Курган - Город трудовой доблести» (по входному билету) 6+.
Библиотека им. В.Ф. Потанина.
Квест народных ремёсел «Полезная утварь». Начало в 14:30. Вход свободный.
Дом-музей декабристов.
С 10:00 до 16:00 - обзорная экскурсия «Ради любви к отечеству», 6+, Пушкинская карта.
Курганский областной краеведческий музей.
В 12:00 - тематическая экскурсия «Ямщик. Звон дорог» (6+). Платно. Экскурсия пройдёт в выставочном зале «Музей музеев» по адресу: ул. Гоголя, 30 (Курганский областной Дом народного творчества).
В 12.00 - тематическая экскурсия «Природа родного края» (6+). Платно.
15.00 - экскурсия по выставке «Зауральская кунсткамера» (12+). Платно.
Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко.
В 11.00 - фестиваль короткометражных фильмов о Великой Отечественной войне, в рамках работы клуба библиотеки «Тифлокинозал». Кинолекторий и кинопоказ фильмов из цикла «Перерыв на кино».
В 13:00 - клуб «Лучик» Проект: «Нравственные традиции культуры Отечества. Патриоты». Объёмная открытка
«С Праздником, Защитники Отечества!»
Библиотека имени А. К. Югова.
В 11:00 – ИЗОстудия.
В 11:00 – Шахматный клуб «Друзья Леонова».
В 14:00 – Кино с Юговкой. Документальный фильм «Руками». Зал Президентской библиотеки (3 этаж) зал. Вход свободный
Город Шадринск
Шадринский драматический театр.
В 13:00 и 18:00 - спектакль «Любимые чудики».
Платно. Пушкинская карта.
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