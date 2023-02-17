Зауральцев приглашают на «Нарышкинскую пятницу» и концерт ансамбля «Цветень»

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на 17 февраля.

Курганский областной Дом народного творчества.

С 10:00 до 18:00 можно посетить действующие выставки: «Музей музеев» и «Уголок России — Зауральский край». Платно. Пушкинская карта.

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова.

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников «Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по предварительной записи). Пушкинская карта.

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «А мне по душе Зауралье» к 80- летию образования Курганской области 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте)

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «Геннадия Иванчина. Грани творчества» 14+ (по предварительной записи).

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

Курганский театр драмы.

В 12:00 и 15:00 - спектакль-концерт «Дорога на Берлин».

Платно. Пушкинская карта. Место проведения — ДКМ.

Библиотека им. В.Ф. Потанина

Ул. Куйбышева, 43

Казино интеллектуалов «Нескучное краеведение».

Начало в 13:00.Платно. Пушкинская карта.

Краеведческий вечер-респект «Милый сердцу городок».

Начало в 14:00. Платно. Пушкинская карта.

Мастер-класс «Брелок из фетра «Зайчик».

Начало в 14:00. Платно. Пушкинская карта.

Лингвистический практикум «Коротко, да ясно».

Начало в 15:00.Платно. Пушкинская карта.

Ул. Криволапова, 50

Мастер-класс «Рисование гуашью». Начало в 16.00. Платно.

Курганская филармония.

В 18:00 в Большом зале концерт Курганского фольклорного ансамбля «Цветень» «Музыка поколений», посвящённый дню рождения Курганской области.

Платно. Билет можно оплатить Пушкинской картой.

В Камерном зале музыкальный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке». Сцены из оперы для детей и взрослых по сказке А.С. Пушкина. В спектакле принимают участие артисты Курганской филармонии.

Платно. Билет можно оплатить Пушкинской картой.

Дом-музей декабристов

С 10:00 до 16:00 - Обзорная экскурсия «Ради любви к отечеству», 6+, Пушкинская карта.

В 17:00 - «Нарышкинская пятница» «Шаляпин», 12+, вход бесплатный, обязательна предварительная запись по телефону 46-06-83!

Библиотека имени А. К. Югова

С 10:00 до 16:00 – квест «Игра в Масленицу» /по предварительной записи, платно (Пушкинская карта)

С 10:00 до 16:00 – мастер-класс «Масляничка» /по предварительной записи, платно.

14:00 – итоги конкурса «Молодая литература Зауралья–2022».

17:30 – заседание клуба «Дамские штучки».

18:00 – моноспектакль «С чего начинается Родина…» Руслан Офрин. Платно. Пушкинская карта.

Город Шадринск.

Шадринский краеведческий музей.

В 19:00 заключительная часть цикла «Тайны музейных кладовых»

В витринах экспозиций хранится много предметов. Сотрудники музея расскажут увлекательные истории про некоторые экспонаты. Платно.

Фото из группы vk.com/cvetenfolk.

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