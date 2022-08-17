Зауральцев приглашают на онлайн-программу ко Дню фронтовой собаки

Жителей Курганской области московский Музей Победы приглашает на онлайн-программу, приуроченную ко Дню фронтовой собаки. Этот праздник, который учрежден по инициативе Музея Победы, отмечается уже шестой раз. 19 августа интернет-пользователей ждут на виртуальных экскурсиях и мастер-классе, которые посвящены подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны, а также на тематический кинопоказ. Онлайн-программу можно будет посмотреть на сайте музея.

Во время программы «День в истории» виртуальные посетители узнают про историю праздника День фронтовой собаки и про армейскую собаку-диверсанта Дину. Гид расскажет о первой боевом подвиге четвероногих – в июле 1941 года на Юго-Западном фронте. «У села Легедзино 500 пограничников со 150 служебными собаками, несмотря на численное превосходство противника, остановили вражеское наступление почти на два дня. Интернет-пользователи также узнают о подвигах собак и их службе в различных войсках – о собаках минно-розыскной группы, разминировавших в годы войны дороги протяженностью более 15 тысяч километров, истребителях вражеской бронетехники, взрывавших немецкие танки, жертвуя собой. Например, под Сталинградом только за один день четвероногие герои подорвали 27 танков. Зрители услышат также о боевом пути, пожалуй, самого известного фронтового пса – Джульбарса», - прокомментировал специалист по связям с общественностью Музея Победы Александр Михайлов.

Cпециалист по связям с общественностью Музея Победы рассказал, что онлайн-экскурсия «Фронтовая собака» познакомит интернет-посетителей с диорамным комплексом музея. Гид расскажет о том, какими «профессиями» овладели собаки в годы войны. «Йоркширские терьеры, которым мы привыкли делать прически. Трудно поверить, но именно представитель этой породы, собака наших союзников по кличке Смоки, прыгала со специально сделанным парашютом с 9-метровой высоты», - отмечает экскурсовод Музея Победы Ксения Бабич. Гости узнают о самой известной школе собаководства времен войны и о выдающихся кинологах, о рекордах наиболее талантливых питомцев - количестве спасенных раненых, обезвреженных мин и т.д. Посетители «познакомятся» с легендарной Диной - первой собакой-диверсантом, сумевшей вернуться после успешного выполнения задания, и не менее знаменитым Мухтаром, участником Парада Победы.

А самым маленьким интернет-гостям о подвигах четвероногих героев в годы войны расскажут во время специального мастер-класса, а заодно и научат лепить собачку из цветного пластилина.

Интернет-зрители также увидят фильм «Африка» режиссера Дарьи Биневской. События этой ленты разворачиваются зимой в тяжелейший период блокады Ленинграда в деревне Валерьяновка, где из всех жителей остались только мать и трое детей. Мать уже очень слаба, поэтому в один из дней старший брат берёт с собой среднего, и они отправляются через заминированное поле, чтобы раздобыть хоть какую-то еду для семьи. Братьев ждёт невероятная находка - после недавних обстрелов на месте боя лежит еле живая огромная овчарка. На шее у нее жетон отдельного батальона собак миноискателей. Герои оказываются перед совсем недетским выбором - спасти собаку или семью.

Возрастная категория: 6+.

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