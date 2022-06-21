Зауральцев приглашают присоединиться к общероссийской онлайн-акции «Свеча памяти»

Каждый год в День памяти и скорби, 22 июня, по всей России зажигаются свечи в память о тех, кто прошел через ужас Великой Отечественной войны и навсегда остался на поле боя или дожил до седин.

Благотворительный фонд «Память поколений» организовал онлайн-акцию “Свеча памяти”, призванную почтить память героев и поблагодарить ветеранов не только словом, но и делом. Поддержать акцию просто - переходите на сайт деньпамяти.рф, нажимайте кнопку «Зажечь свечу памяти», сохраните автоматически сгенерированную картинку с информацией о порядковом номере зажженной свечи и разместите ее в своем аккаунте в любой соцсети. За каждую зажженную виртуально свечу фонд выделит 1 рубль на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Участие в акции станет стимулом для других присоединиться к этому доброму начинанию. Чем больше свечей зажжется 22 июня 2022 года, чем больше сердец откликнется и скажет «спасибо», тем больше людей никогда не забудут тех, чьи жизни навсегда изменились 22 июня 1941 года.

«Свеча памяти» станет завершением ежегодной всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика», организованной фондом «Память поколений» – с 21 апреля по всей России на улицах можно было встретить волонтеров, распространяющих значки с символом акции за пожертвования. Все собранные в рамках акции средства фонд направляет на медицинскую помощь

«Участие в онлайн-акции "Свеча памяти" – это способ вспомнить тех, кто отдал жизни за благополучие будущего поколения. Не у всех есть возможность 22 июня зажечь реальную свечу в память о ветеранах, и тут наша виртуальная свеча поможет объединить всю страну во благо единой цели. Люди со всех уголков России, даже из самых отдаленных, смогут зажечь свою свечу памяти и отдать дань погибшим за Победу», - отметила Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений».

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