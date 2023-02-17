Зауральцев приглашают в посёлок Мишкино лепить пельмени

В Мишкинском муниципальном округе в субботу, 18 февраля,состоится окружной

фестиваль-конкурс "Зауральский пельмень".

В программе: конкурс среди участников фестиваля по лепки пельменей, концертная программа с участием вокальной группы «Колечко» ДК Чистопрудное, Шадринского МО и коллективов Мишкинского ДК, мастер-классы, праздничная фотозона. Как отмечают в Управлении культуры Курганской области, будет весело, интересно и вкусно. Начало в 11:00 часов.

Добавим, что в минувшие выходные в «Лесниках» прошёл пельменный праздник. Были организованы игры, конкурсы частушек и лепки пельменей. Самые активные участники получили призы.

Фото из группы vk.com/visitkurgan_ko.

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