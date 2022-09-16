Зауральцев приглашают в театр и на выставку

Управление культуры Курганской области подготовило афишу мероприятий на 18 сентября.
Музей истории города.
С 10.00 до 17.00 в музее пройдут «Александровские дни»:
выставка «Защитник земли русской», мастер - класс по колокольному звону, творческая встреча с композитором А.О. Буниным. Платно.
Театр кукол «Гулливер».
В 11-00 во Дворце культуры машиностроителей в Малом зале состоится спектакль «Золушка». Платно.
Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.
Действующие выставки: «Таинственный мир русских икон» и выставка макетов кораблей Владимира Зорина. Посещение платное.
Курганский областной Дом народного творчества.
С 10 до 18 часов можно посетить выставки: «Without limits», «Первозданная Россия» и «Музей музеев».
Вход на все выставки платный.
Краеведческий музей.
В 12:00 состоится тематическая экскурсия «Разнообразие животного мира Курганской области». Вход платный.
ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
Библиотека имени А. К. Югова.
В 9:00 состоится открытая тренировка по северной ходьбе.
Сбор у библиотеки. Бесплатно.
Краеведческий музей.
С 14:00 до 15:00 будет работать открытая площадка «Птица Солнца». Знакомство с серым журавлем и его образом жизни. Рассказ об областной акции «Журавлей по осени считают». Бесплатно.
Курганский театр драмы.
В 15:00 в театральном дворике артистки театра Екатерина Горяева и Елизавета Костина прочитают пьесу Валентина Красногорова «Женская доля». Вход свободный.
Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.
Комментарии