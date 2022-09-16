Зауральцев приглашают в театр и на выставку

Управление культуры Курганской области подготовило афишу мероприятий на 18 сентября.

Музей истории города.

С 10.00 до 17.00 в музее пройдут «Александровские дни»:

выставка «Защитник земли русской», мастер - класс по колокольному звону, творческая встреча с композитором А.О. Буниным. Платно.

Театр кукол «Гулливер».

В 11-00 во Дворце культуры машиностроителей в Малом зале состоится спектакль «Золушка». Платно.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

Действующие выставки: «Таинственный мир русских икон» и выставка макетов кораблей Владимира Зорина. Посещение платное.

Курганский областной Дом народного творчества.

С 10 до 18 часов можно посетить выставки: «Without limits», «Первозданная Россия» и «Музей музеев».

Вход на все выставки платный.

Краеведческий музей.

В 12:00 состоится тематическая экскурсия «Разнообразие животного мира Курганской области». Вход платный.

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Библиотека имени А. К. Югова.

В 9:00 состоится открытая тренировка по северной ходьбе.

Сбор у библиотеки. Бесплатно.

Краеведческий музей.

С 14:00 до 15:00 будет работать открытая площадка «Птица Солнца». Знакомство с серым журавлем и его образом жизни. Рассказ об областной акции «Журавлей по осени считают». Бесплатно.

Курганский театр драмы.

В 15:00 в театральном дворике артистки театра Екатерина Горяева и Елизавета Костина прочитают пьесу Валентина Красногорова «Женская доля». Вход свободный.

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