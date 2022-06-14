Зауральцев приглашают вступить в ряды доноров крови

Донором крови и её компонентов может стать любой здоровый человек в возрасте от 18 лет и старше с массой тела не менее 50 кг, не имеющий противопоказаний к сдаче крови. Об этом сообщили на Курганской станции переливания крови.

Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя осмотр врачом - трансфузиологом и лабораторный анализ. О том, как стать донором, какие существуют противопоказания и как подготовиться к донации, можно узнать на сайте kospk.kurgan-med.ru в разделе «Донорам».

В рамках акции «Стань донором!» в регионе запланировано несколько мероприятий. 14 июня состоится «горячая линия» по вопросам безвозмездного донорства. Телефон в Кургане: 8(3522) 46-21-17, в Шадринске: 8(35253) 7- 45 - 33. Позвонить можно будет с 09:00 до 12:00 часов.

Также в регионе пройдёт награждение доноров благодарственными письмами, приуроченное к Всемирному Дню донора крови. Подведут итоги анкетирования доноров «Портрет донора». Организуют выставку детских рисунков пациентов больницы имени Красного Креста на тему «Стань героем!». Кроме того, состоится забор крови у сотрудников организаций, входящих в состав Курганского регионального отделения «Союза машиностроителей России».

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