Зауральцев призывают пройти вакцинацию против COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Курганской области призывает граждан пройти вакцинацию против COVID-19. Иммунизация против новой коронавирусной инфекции проводится в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Группы риска, определенные календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям:
- работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;
- лица, проживающие в организациях социального обслуживания;
- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;
- работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;
- лица, работающие вахтовым методом;
- волонтеры;
- военнослужащие;
- работники организаций сферы предоставления услуг;
- государственные гражданские и муниципальные служащие;
- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;
- лица, подлежащие призыву на военную службу.
Также в группу лиц, которым показана вакцинация против новой коронавирусной инфекции, включены дети от 12 до 17 лет (включительно).
С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения до достижения уровня коллективного иммунитета населения необходимо проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 по эпидемическим показаниям после 6 месяцев после перенесенного заболевания или после 6 месяцев после предыдущей вакцинации.
Летняя пора наиболее удачное время для вакцинации, поскольку многие находятся в отпусках, проводят время на свежем воздухе, а не в помещении, что значительно снижает риск заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем.
Управление Роспотребнадзора по Курганской области напоминает, что очень важно поставить профилактические прививки против новой коронавирусной инфекции летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону!
По информации Управления Роспотребнадзора по Курганской области.
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