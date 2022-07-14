Зауральцев призывают пройти вакцинацию против COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Курганской области призывает граждан пройти вакцинацию против COVID-19. Иммунизация против новой коронавирусной инфекции проводится в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Группы риска, определенные календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям:

работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;

лица, проживающие в организациях социального обслуживания;

лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;

работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

лица, работающие вахтовым методом;

волонтеры;

военнослужащие;

работники организаций сферы предоставления услуг;

государственные гражданские и муниципальные служащие;

обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;

лица, подлежащие призыву на военную службу.

Также в группу лиц, которым показана вакцинация против новой коронавирусной инфекции, включены дети от 12 до 17 лет (включительно).

С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения до достижения уровня коллективного иммунитета населения необходимо проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 по эпидемическим показаниям после 6 месяцев после перенесенного заболевания или после 6 месяцев после предыдущей вакцинации.

Летняя пора наиболее удачное время для вакцинации, поскольку многие находятся в отпусках, проводят время на свежем воздухе, а не в помещении, что значительно снижает риск заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем.

Управление Роспотребнадзора по Курганской области напоминает, что очень важно поставить профилактические прививки против новой коронавирусной инфекции летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону!

По информации Управления Роспотребнадзора по Курганской области.