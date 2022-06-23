Зауральцев просят бережно относиться к животным

Мало кто знает, но среди многочисленных дат, посвящённых нашим меньшим братьям, есть и такая – Всемирный день против отказа от домашних животных

Праздник отмечают в последнюю субботу июня. Инициатива учреждения такой даты принадлежит SolidaritйRefuges, благотворительной организации в Булонь-Бийанкуре, Франция.

Французские зоозащитные группы провозгласили этот день в надежде привлечь общество к проблеме отказа от домашних животных, особенно в летние месяцы. А 25 июня тоже праздник четырехлапых – Всемирный день господства кошек. Большинство тех, у кого есть эти мистические существа, обожают их. И да, позволяют над собой господствовать. Поскольку нормальный человек не может не любить такой милый урчащий комочек шерсти, воплощение нежности и грации. А странные американцы 20 июня отметили День «Возьми кошку на работу», что в общем-то тоже свидетельствует о поклонении кошачьим. Короче говоря, праздников у хвостатых много. Но спасает ли это собак и кошек от безрадостных будней?

В России насчитывается более 4 млн бездомных кошек и собак, это составляет 6% от общей популяции животных в нашей стране, свидетельствуют данные исследования компании MarsPetcare. В нашу эпоху, когда мы провозглашаем идеалом гуманистические ценности, эта проблема тянет нас в мракобесье средневековья: надо понимать, что это 4 миллиона живых, страдающих маленьких душ.

Гуляй и убирай!

Для Кургана и области эта проблема суперактуальна. Несмотря на то, что за последние годы добровольческие организации защиты животных сделали больше, чем, наверное, за прошедший век, бездомышей на улицах остается очень много. О том, как сегодня организована работа в этом направлении, рассказала Татьяна Сандакова, начальник Курганского областного управления ветеринарии.

– Четвертый год в стране работает новое законодательство об ответственном обращении с животными, и многое в этом вопросе изменилось к лучшему, – заявила Татьяна Александровна. – Люди осознаннее теперь относятся к этому шагу – принятию в дом животного, стали понимать, что это существа, которые так же, как и мы, чувствуют и боль, и страдания, и голод, и холод, поэтому должны быть защищены! В прошлом году Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах ответственности: предусмотрены штрафы за нарушение требований к содержанию животных от трех до ста тысяч рублей.

Требования закона таковы: во время прогулки хозяин должен ОБЯЗАТЕЛЬНО убирать за своим питомцем, исключить абсолютно опасность для окружающих (то есть держать собаку на поводке, если надо – в наморднике) и другие негативные последствия. На областном уровне также внесены изменения: с 19 апреля этого года работает региональный закон, предписывающий штрафы от 2 до 100 тысяч рублей за несоблюдение требований в сфере обращения с животными.

– Предположим, кто-то видел или знает такие факты. Куда об этом сообщить?

– Если вы видите, что кто-то выгуливает собаку на детских площадках, территориях отдыха, не убирает за ней, то обращайтесь в полицию. Можно также обратиться по этим фактам к нам в Управление ветеринарии (3522 43 10 30), найти нас в соцсетях. Мы сами передадим ваше обращение в полицию и проконтролируем ход дела. Прецеденты уже есть, выписано несколько штрафов на граждан по 2 тысячи рублей.

Люби и стерилизуй!

– Очень многих интересует: как идет жизнь в первом муниципальном приюте для животных?

– Да, тема и радостная, и тревожная. Этот год для нас особенный. По просьбе зоозащитников и тех, кто жалеет животных, был создан и открылся приют. Еще в прошлом году губернатор инициировал опрос среди жителей, нужно ли в городе такое заведение, и 99 % высказались «за». И уже в феврале заработал приют на ул. Бурова-Петрова. За прошедшие месяцы отловлено 59 собак. Из них 5 нашли новых владельцев, одну вернули прежнему хозяину, который ее потерял, и две собаки обосновались там на пожизненном содержании. «Клиенты» приюта проходят череду манипуляций – карантин, вакцинация от бешенства, стерилизация и маркирование. Когда послеоперационная реабилитация заканчивается, а собаки не нашли дом, они выпускаются обратно в среду обитания, где были отловлены. Как правило, у многих собак есть свои кураторы, они смотрят за ними, кормят.

– Если кто-то пожелает взять питомца из вашего приюта, где их можно увидеть?

– Можно приехать в приют, но удобнее увидеть всех постояльцев на сайте: страничка приюта есть на интернет-ресурсе администрации Кургана, это kurgan-city.ru. Там есть вся информация о регламенте работы приюта, фотографии и описание собак. Мы очень рады за каждое животное, которое нашло любящего хозяина. Все собаки у нас социализированные, доброжелательные, и все 5 граждан, которые стали хозяевами, никаких нареканий не высказывают.

Сейчас идет расширение приюта, будет еще несколько вольеров. Часть из них сделали отопляемыми – для особо нежных созданий. Хочу сказать спасибо всем организациям и гражданам, которые нам помогают. Вокруг приюта уже развивается благотворительное сообщество, мы приглашаем всех к участию в нашей жизни, чтобы как можно больше собак нашли хозяев. Отмечу, однако, что отлов и создание приюта проблему безнадзорности не решают. Она решается не там, где животных отлавливают, а там, где их не плодят и не выкидывают.

– Да, стерилизация – это основа гуманного обращения с животными... Странно порой слышать глупые заявления от «любящих» хозяев, что они своего Мурзика резать не дадут.

– Да, и этот Мурзик нагуляет за жизнь не один десяток поколений бедных котят, обреченных на мученическую голодную смерть. Мы делаем все возможное, чтобы предупреждение нежелательного потомства кошек и собак было доступно каждому. По области работают 50 ветклиник, из них 26 государственных. В госклиниках пенсионерам предлагают значительные скидки. За последние годы количество обращений за стерилизацией значительно возросло.

Будь ответственным Человеком!

– У четвероногих есть обязательная вакцинация, как у нас?

– Да, профилактика бешенства – это очень актуально. Чтобы защитить популяцию от этого заболевания, мы продолжаем в серьезных объемах вакцинацию кошек и собак. Кстати, и законодательство предписывает ставить ежегодно эту прививку. Госклиники делают эту прививку бесплатно, потому что вакцина поступает за счет средств федерального бюджета, для граждан – на безвозмездной основе.

– Приют пока работает для собак. А как же нам быть с кошками?

– Да, очень много бездомных, очень много выкидывают котят в коробках, то в подъезды, то на помойки, это чудовищно. Потребность в содержании кошек есть, и теоретически наш приют рассчитан на это, но пока он работает всего несколько месяцев, и сил хватает только на собак. Скажем прямо, собаки более опасны, чем кошки, поэтому они в приоритете.

– За жестокое обращение с животными какое предусмотрено наказание?

– Просвещенность населения возросла, и выросло число обращений. Соседи, неравнодушные граждане видят, что рядом с ними кто-то мучает животных, скажем, есть такая манера у некоторых: посадить пса на цепь на даче и наведываться два раза в неделю – покормить. Собака сидит сутками без воды и без еды. Закон расценивает это как истязание! За такие нарушения, за избиение животных, причинение им страданий виновникам грозит штраф, может наступить и уголовная ответственность с лишением свободы до 3 лет. Если такое происходит рядом с вами, пожалуйста, обращайтесь в полицию. За жестокость в отношении беззащитного зверька люди заплатят.

– У нас чипируют животных?

– Конечно, в том числе на городских ветстанциях, по желанию хозяев. Данные о чипе вносятся во всероссийскую единую базу, мы работаем с системой Animal ID, 313 животных у нас в базу данных уже внесены.

– Порой бывает так, что умирает одинокий человек и остаются его кошки, собаки. Возможно ли обратиться в приют в таком случае?

– Приют работает в рамках муниципального задания -по заявкам на отлов. Если будет заявка, то в порядке очередности заберут. Однако речь идет о животных, которые привыкли к человеку, к дому и вряд ли выживут на улице. В таких случаях надежда на окружающих, у кого доброе сердце, на волонтеров. Низкий им поклон и огромное сердечное спасибо. Мы со многими постоянно на связи, благодарю их за взаимодействие. Отдельные добровольцы и целые организации делают нужное благородное дело.

Хочу обратиться ко всем, кто носит звание Человека. Жалейте всё живое. Многие дачники на летний период заводят кошечку, щенка, чтобы ребенок поиграл. Летом вам весело и уютно, вы развлекаетесь с пушистиком, а осенью выясняется, что в квартиру вы взять животное не можете. И оставляете на даче на голодную и холодную смерть. Это бесчеловечно.

Животные – не игрушка. У нас нет права обрекать их на страдания. Решаясь взять котенка, щенка, вы будете ответственны за маленькую душу, вы принимаете в дом еще одного члена семьи, и вы для него и есть вся его небольшая, по сравнению с нашей, жизнь. Любое домашнее животное требует заботы, участия, финансов. Помните, что Закон на стороне животных. Даже несвоевременная ветеринарная помощь будет квалифицироваться как жестокое обращение. Мы в ответе за тех, кого приручили.

Анна Лимонова.

… А если порою тоска тебя гложет

(Бывает такая тоска, хоть беги),

Поверь, что никто тебе так не поможет,

Как мордочка, хвост и четыре ноги.

Маленечко мяса, маленечко каши…

(Короче – влезать не придется в долги!)

Матрасик в углу… И вот они –наши:

Мордочка, хвост и четыре ноги!

Борис Заходер.

Загляните в эти глаза…

И может быть, вы захотите помочь?

Лора, учетный номер 67. Это девочка, ей 2 года. Была отловлена в пос. Черемухово. Маленькая собачка, очень скромная, сдержанная. Будет прекрасным другом тому, кто ценит покой и верность.

Снежок, учетный номер 60. Взрослый, очень умный парень, приблизительно 4 года. Был пойман в пос. Смолино. Возможно, охранял дом, имеются навыки. С радостью станет вашим верным сторожем и другом.

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