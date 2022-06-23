Зауральцев просят следить за электропроводкой

В Курганской области работа, направленная на профилактику пожаров, ведётся круглогодично. Огненная стихия может разбушеваться и в жару, и в холод, ведь причина зачастую не в погоде, а в человеке. Точнее, в его разгильдяйстве

Лето, солнце, ветер. Для кого-то это признаки веселой жизни и отдыха, а для кого-то – предпосылки к трагедии. Пожары в Курганской области – беда круглогодичная. Сезонности, как кто-то подумает, здесь нет. Да, в последнее время пик опасности приходится на май, а также на отопительный сезон, когда из-за нерадивого поведения жильцов горят частные дома. Однако и летом опасность сохраняется. Режим ЧС в регионе снят, но особый противопожарный режим на территории области продолжает действовать. А значит – сохраняем особую бдительность и следим за окружающей обстановкой во все глаза!

Что может служить предвестником возникновения пожара? Ответов на этот вопрос может быть несколько. Одно дело, когда огненная стена надвигается на жилые дома откуда-то со стороны. Другое – если возгорание происходит внезапно внутри помещения.

Следите за электропроводкой!

…В ночь на второе июня в селе Глядянском загорелся дом, в котором проживала многодетная семья: родители, пятеро детей и бабушка. Для того чтобы огонь начал стремительно распространяться по деревянному строению, хватило одной искры – от замыкания неисправной электропроводки. Спастись удалось не всем. Пожилая женщина и двое несовершеннолетних детей – мальчик и девочка двух и семи лет – задохнулись от дыма и сгорели в пожаре. По данным, которыми с нами поделились в управлении ЧС, семья была из неблагополучных. Можно предположить, что состояние их дома (или, по крайней мере, электрических коммуникаций) находилось в запущенном состоянии. Разгильдяйское отношение к электропроводке – одно из самых распространённых в быту. Не будь этого, упомянутой трагедии можно было избежать и люди – дети! – не приняли бы такую страшную смерть.

По данным, которые приводят спасатели, более десяти процентов пожаров происходит по причине аварийной работы электрических сетей и приборов. Это может быть короткое замыкание или перенапряжение из-за подключения сразу нескольких электроприборов к источнику питания, проще говоря, к одной розетке. При этом стоит отметить, что этот вид источников зажигания менее опасен, чем открытый огонь, скажем, в печи. При правильной эксплуатации электросети, наличии надежных защитных устройств вероятность пожара сводится к нулю.

Печка – добрая, если хозяин умный

Что касается использования печного отопления, то здесь требования к безопасности более строгие. Печи на твердом топливе – дровах и угле – есть во многих частных домах и на дачах. Они считаются серьезным источником опасности из-за возможности выхода из строя, образования трещин в стенках, дымоходе, выпадении углей, заносе открытого огня в жилое помещение.

Помните: каждая печь должна быть обустроена противопожарными разделками, с отступками от сгораемых строительных конструкций. Под растопочной заслонкой необходимо уложить лист из негорючих материалов.

По существующим требованиям его габариты должны быть не меньше 0,5 х 0,7 м. При растопке печи пожарные категорически запрещают использовать горючие жидкости

– Пары от легковоспламеняющихся жидкостей, исходящие из замкнутого пространства, при розжиге печи могут находиться в огненном состоянии. Были случаи, когда люди от них обгорали. Это закон физики, – поясняет главный специалист отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области майор внутренней службы Ирина Запащикова. – Когда вы в бензобак автомобиля наливаете бензин, оттуда выходят горючие пары. При любой искре это облако воспламенится. Пожарная опасность бензина, нефти и нефтепродуктов очевидна. Она нередко приводит к тому, что домовладельцы, члены их семей остаются в буквальном смысле без крыши над головой.

Также сотрудники пожарной службы требуют не располагать топливо, горючие вещества и материалы на предтопочном листе, не оставлять топящиеся печи без надзора и не поручать присмотр за ними детям, не перекаливать печи слишком длительной топкой.

– Ежегодно перед началом отопительного сезона надо проводить мониторинг печи – прочищать дымоходы от сажи, делать побелку, для того чтобы узнать, где в кладке возникли трещины, откуда может выходить дым. В ночное время спящие люди от него могут задохнуться, – предупреждает Ирина Запащикова.

Нет дыма без огня

По статистике, которую ведут в управлении ЧС, порядка восьмидесяти процентов всех пожаров происходит именно в жилых домах. К сожалению, нередко они приводят к гибели людей. Основными причинами возгораний спасатели называют неосторожное обращение с огнём при курении и приготовлении пищи, использование неисправных электробытовых приборов, детскую шалость с огнём и ряд других причин, нередко вызванных состоянием алкогольного опьянения.

– Семьи, находящиеся в социально опасном положении, выявляются в ходе совместных со специалистами органов опеки и Главного управления МЧС рейдовых мероприятий, – рассказывает Ирина Сергеевна. – Им администрация города, муниципальных округов и районов устанавливают автономные пожарные извещатели. По статистике, они спасли немало жизней. Извещатели реагируют на опасные признаки пожара, в первую очередь на дым.

К сожалению, не все граждане ответственно относятся к защите собственного дома от пожара. Пожарный извещатель – надежный спасатель и «друг», но и о нём нужно позаботиться и вовремя менять элементы питания, то есть батарейки, иначе он превращается в пустышку. Его же покупают не в качестве декора для дома, правда?..

Безопасная дача

Не стоит забывать о том, что пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнём не только в домах, но и на приусадебных участках. Нередко их владельцы бесконтрольно сжигают мусор, выжигают сухую траву, бросают на землю непотушенные окурки сигарет. Чтобы оградить свой приусадебный участок и его надворные постройки от пожара, стоит соблюдать нехитрые правила безопасности: не использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования, тары и мусора; не разводить костры, не сжигать отходы и мусор в пределах установленных противопожарных расстояний. Само собой, на каждом приусадебном участке должна быть установлена ёмкость с водой или огнетушитель в доме. Пренебрежение этими правилами может привести к непоправимому.

– Восьмого июня этого года вступил в силу федеральный закон, который ужесточает штрафы за нарушение правил пожарной безопасности, – пояснила Ирина Запащикова. – Если раньше они для граждан составляли от одной тысячи рублей до двух, то сейчас – от пяти тысяч рублей до пятнадцати. За сжигание мусора на приусадебном или дачном участке в условиях особого противопожарного режима, который действует сейчас

на территории области, полагаются штрафы от десяти

до двадцати тысяч рублей

Профилактические рейды в частном жилом секторе и садоводческих товариществах сотрудники Главного управления МЧС по Курганской области проводят ежедневно. Разъясняют правила противопожарной безопасности. Остаётся надеяться, что сами граждане к такой разъяснительной работе отнесутся с должным вниманием.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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