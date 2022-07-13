Зауральцев просят соблюдать правила безопасности в жаркую погоду

В Зауралье вновь пришла жаркая погода. По информации синоптиков, 11 июля днем в Курганской области местами воздух будет прогреваться до + 34°.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения в условиях жаркой погоды: избегайте продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице; употребляйте достаточно жидкости, но откажитесь от алкоголя во избежание обезвоживания; не оставляйте детей без присмотра дома и у водоёмов; не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях, даже на непродолжительное время; купайтесь на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели, и не плавайте в состоянии алкогольного опьянения.

11 июля в большинстве районов, 12-15 июля по всей Курганской области ожидается высокая пожарная опасность – четвёртый класс горимости леса. Неукоснительно соблюдайте требования пожарной безопасности. Помните, что в жаркую погоду любая искра может стать причиной крупного пожара.

При возникновении происшествий звоните по телефону вызова пожарно-спасательных подразделений «101».

По информации Главного управления МЧС России по Курганской области.