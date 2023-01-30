Зауральцев угостят напитками XIX века и пригласят присоединиться к «ОтЧАЙянному забегу»

Фестиваль «Зауральский чай» состоится 29 января в селе Усть-Миасском Каргапольского округа.

Здесь можно попробовать разные сорта чая, а также похвастаться чаем собственного изготовления. Будут представлены«Нарышкинский» и «Березинский» чаи по восстановленным рецептам XIX века. Собственный сказочный чай привезут и герои сказки «Царевна-лягушка», которые приедут из Шадринска, чтобы развлекать гостей фестиваля.

В программе не только дегустация.Для гостей организуют выставку-ярмарку чая, выпечки, сладостей.Готовят викторины и мастер-классы от настоящих чайных экспертов. Не обойдётся без концерта. Выступят лучшие коллективы области.

Для любителей активных развлечений проведут подвижные игры и конкурсы. Яркой частью фестиваля станет «ОтЧАЙянный забег».Принять участие могут все желающие. Нужно предварительно записаться по телефону +7 (909) 176-28-57.Приветствуются костюмы и чайная атрибутика.

Более подробную информацию можно найти здесь.

Фото с сайта freepik.com

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