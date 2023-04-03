Зауральцев ждут на прослушивание в ГИТИСе

Бесплатный обучающий курс по актёрскому мастерству и прослушивание от преподавателей ГИТИСапройдет онлайн 6 и 7 апреля на цифровой платформе Webinar от МТC в рамках федерального образовательного проекта МТС «Поколение М».

Старший преподаватель кафедры мастерства актераГИТИСаЕкатерина Николаева расскажет про сценическую речь и движения, поделится советами и рекомендациями по успешному прохождению вступительных экзаменов.

Второй этап - индивидуальные консультации с преподавателем ГИТИСа. Желающим принять участие в прослушиваниях предстоит подготовить программу, которая включит басню, стихотворение и прозу. Самые талантливые ребята смогут получить рекомендации на прохождение следующих этапов для поступления в ГИТИС, сообщили в управлении культуры региона.

Участие бесплатное.

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