Зауральцев ждут в «Месте силы»

На пляже озера Горькое в деревнеУзково8 июля, в День любви, семьи и верности, для жителей и гостей Куртамышского муниципального округа будет реализован проект семейного отдыха «Место силы».

На территории пляжа будет работать батутный комплекс. Отдыхающие смогут приобрести кондитерскую продукцию, мороженое, безалкогольные напитки, древесный уголь, розжиг, выпить свежесваренный кофе, свежевыжатый апельсиновый сок и многое другое. А также арендовать лежак, принять теплый душ, сыграть в игру лазертаг. Въезд на территорию пляжа бесплатный, уточнили в группе администрации Куртамышского муниципального округа в соцсети «Вконтакте».

Организатором проекта выступит Братство Александра Невского. С мая текущего года также являющееся арендатором земельного участка около озера.

Добавим, что в Кургане праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности пройдут 8 июля. Основные площадки развернутся в Центральном парке культуры и отдыха и в музее истории города.

Фото из группы vk.com/kurtadm.

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