Зауральцы едут на Детский культурный форум

Семеро юных зауральцев станут участниками Детского культурного форума, который пройдёт в Москве с 24 по 28 августа при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации. Представители из 85 субъектов РФ покажут себя в разнообразных творческих жанрах.

Ребята из городов Кургана и Шадринска, а также Каргапольского и Белозерского округов прошли отбор в Курганском областном учебно-методическом центре по художественному образованию. Они занимаются в разных жанрах и, несмотря на юный возраст участников, все имеют значимые награды.

На форуме пройдут мероприятия по разным направлениям – театральное и изобразительное искусство, хореография и музыка, кино и анимация, традиционные и новые медиа, сообщается в группе правительства региона в соцсети «Вконтакте».

Детей ждут увлекательные экскурсии по Москве, обучающая программа от профессионалов в сфере культуры, творческие площадки и многое другое.