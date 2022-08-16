Зауральцы, есть вопросы по качеству детских товаров – звоните на «горячую линию»

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Курганской области, Консультационного центра Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области проводят тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. С 15 по 26 августа специалисты будут отвечать на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания. Разъяснят требования действующих нормативных документов, помогут в оформлении претензии в адрес продавца и подскажут, куда обратиться, если товар оказался некачественным.

Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках.

В Управлении Роспотребнадзора по Курганской области (г. Курган): 8(3522) 46-66-61; 46-18-62. Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области - 8(3522) 24-08-05.

Телефоны специалистов территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Курганской области:

Кетовский территориальный отдел: Кетовский район - 8 (35231) 2-31-31; Половинский район - 8 (35238) 9-21-20.

Петуховский территориальный отдел: Петуховский район - 8(35235) 3-82-80; Макушинскийм.о. - 8 (35236) 2-09-01.

Лебяжьевский территориальный отдел: Лебяжьевский район - 8 (35237) 9-06-50.

Катайский территориальный отдел: Катайский район - 8 (35251) 2-10-27; Далматовский район - 8 (35252) 3-67-56.

Шумихинский территориальный отдел: Шумихинский м.о. - 8 (35245) 2-09-10; Щучанский район - (35244) 3-71-84; Куртамышский район - 8 (35249) 2-14-17.

Шадринский территориальный отдел: г. Шадринск - 8 (35253) 6-29-35; Каргапольский район - 8 (35256) 2-18-23.

Консультации специалистами Управления Роспотребнадзора по Курганской области проводятся в соответствии с режимом работы с 8:30 до 17:30.

По информации 45.rospotrebnadzor.ru.

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