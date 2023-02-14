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Зауральцы, есть вопросы по оплате коммуналки – звоните на «горячую линию»

Специалисты проконсультируют каждого, кто к ним обратится.

14 февраля, 2023 - 10:33

Главное управление социальной защиты населения Курганской области проведет«горячую линию» по вопросам, связанным с предоставлением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Звонить можно будет 16 февраля с 9:00 до 12:00 часов.

На вопросы граждан ответят начальник отдела пособий и социальных выплат ведомства Алия Шариповна Коханова, главный консультант отдела Елена Александровна Свинова, а также руководители территориальных управлений социальной защиты населения по месту жительства граждан.

Телефоны «горячей линии» в Кургане: 8(3522) 44-72-64, 45-93-24, 41-42-10.

Фото с сайта freepik.com

 

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14 февраля, 2023 - 10:33

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