Зауральцы, есть вопросы по оплате коммуналки – звоните на «горячую линию»

Главное управление социальной защиты населения Курганской области проведет«горячую линию» по вопросам, связанным с предоставлением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Звонить можно будет 16 февраля с 9:00 до 12:00 часов.

На вопросы граждан ответят начальник отдела пособий и социальных выплат ведомства Алия Шариповна Коханова, главный консультант отдела Елена Александровна Свинова, а также руководители территориальных управлений социальной защиты населения по месту жительства граждан.

Телефоны «горячей линии» в Кургане: 8(3522) 44-72-64, 45-93-24, 41-42-10.

Фото с сайта freepik.com

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