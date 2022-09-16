Зауральцы, есть вопросы по субсидии на оплату коммуналки – звоните на «горячую линию»

Главное управление социальной защиты населения Курганской области в четверг, 22 сентября, проведет «горячую линию» по вопросам предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Пресс-служба губернатора Курганской области сообщает, что на вопросы жителей региона ответят главный консультант отдела пособий и социальных выплат ведомства Елена Свинова и руководители управлений и отделов социальной защиты населения по месту жительства граждан.

Телефоны «горячей линии» в городе Кургане: 8(3522) 45-93-24, 8(3522) 41-42-10.

Звонить можно с 09:00 до 12:00 часов.

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