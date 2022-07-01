Зауральцы готовы разделять мусор, если для этого будут созданы условия

Вопросы сбора и утилизации отходов продолжают волновать жителей Курганской области. С начала года ЦУР зафиксировал более 700 обращений, связанных с ТКО.

Основные проблемы в этой сфере связаны с условиями для сбора и утилизации отходов. Мнение зауральцев выяснял Центр управления регионом.

В топ-5 проблем вошли: отсутствие условий для раздельного сбора мусора; отсутствие мест для складирования крупногабаритных отходов; несанкционированные свалки; отсутствие мусороперерабатывающего завода; переполненные контейнеры.

Среди наиболее эффективных мер, которые могли бы исправить ситуацию, участники опроса назвали строительство мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов (52%), ужесточение штрафов для тех, кто мусорит (43%), а также введение системы поощрений за сортировку мусора (41%).

В целом, 36% респондентов отмечают улучшение ситуации в сфере обращения с ТКО.

Опрос проводился в июне 2022 года методом онлайн-анкетирования среди пользователей популярных социальных сетей в Курганской области.

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