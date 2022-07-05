Зауральцы, которые трудятсясферах промышленности и общественного питания, могут побороться за грант губернатора

Объявлены областные конкурсы на гранты губернатора в сферах промышленности, транспорта, общественного питания и торговли

По инициативе губернатора Вадима Шумкова департаментом экономического развития Курганской области впервые объявлены грантовые конкурсы в сферах промышленности, транспорта, общественного питания и торговли, сообщили в пресс0службе главы региона.

Победителей выберут в 10 номинациях: «Лучший наладчик станков с ЧПУ в Курганской области», «Лучший электромонтер в Курганской области», «Лучший токарь в Курганской области», «Лучший машинист мостового крана в Курганской области», «Лучший сварщик в Курганской области», «Лучший литейщик в Курганской области», «Лучшая швея в Курганской области», «Лучший водитель автобуса в Курганской области», «Лучший повар в Курганской области», «Лучший работник торговли в Курганской области».

Участников конкурса будут оценивать по результатам тестирования, а также таким критериям, как стаж, наставническая деятельность, повышение квалификации.

По информации департамента экономического развития Курганской области, в номинациях выберут по одному победителю, сумма гранта составит 100 тысяч рублей для каждого.

Заявка и прилагаемые к ней документы принимаются с 4 по 13 июля в департаменте экономического развития Курганской области на бумажном носителе по адресу: 640000, город Курган, улица Гоголя, 56, и в электронном виде в формате PDF по адресу электронной почты: industry@kurganobl.ru.

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