Зауральцы купили для нуждающихся детей более 140 скейтбордов и самокатов

Зауральцы приняли участие в акции «Лето добрых дел» и передали в территориальные комплексные центры социального обслуживания летний спортивный инвентарь, чтобы ребята из малообеспеченных семей смогли провести каникулы по-спортивному активно и интересно.

Благодаря «Лету добрых дел» мальчишки и девчонки получили долгожданные велосипеды, самокаты, роликовые коньки, скейтборды, футбольные и волейбольные мячи, скакалки, наборы для тенниса, бадминтона – всего более 140 единиц необходимого спортивного оборудования, сообщили в соцзащите. Но главное, что зауральцы подарили детям - веру в доброту и неравнодушие окружающих людей.

Жители региона смогли подарить детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, настоящий праздник и самые яркие впечатления о своём выпускном, ведь не каждая семья может позволить себе приобрести красивое платье, туфли, украшения.

В этом году порядка 130 выпускникам детских садов, начальных школ, девятых и одиннадцатых классов были переданы наряды для торжественных мероприятий.

Фото Николая Пушилина.