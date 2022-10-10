Зауральцы любят… карася

Рыбоводы и промышленники Зауралья, начиная с сентября, полным ходом ведут массовый отлов сиговых обитателей наших водоёмов.

Но даже несмотря на то, что уже к концу названного месяца вылов пеляди и сиговых гибридов составил 658,7 тонн, основной объём добычи водных биоресурсов приходится на обожаемого жителями Зауралья карася. Его выловили 775 тонн. Ну, а в общей сложности вылов биоресурсов на текущий момент уже перевалил за отметку в 2084тонны. На реках, озёрах и водохранилищахрегиона промышленниками добыто 1078,5 тонн рыбы, биокормов 494,5 тонн, товарным рыбоводством (аквакультура)выловлено 417,5 тонн.На мелиоративный отлов хищных и малоценных видов рыб пришлось почти 94 тонны. Как сообщили в отделе госконтроля по Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, в настоящий момент предприятия рыбохозяйственного комплекса доотлавливают сиговые виды рыб и готовятся к добыче водных биоресурсов в зимний период.

Владимир Амурский.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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