Зауральцы могут оплатить коммуналку через систему быстрых платежей

Оплатить коммунальные услуги в Центрах обслуживания клиентов АО «ЭК «Восток» через моноблоки теперь можнос помощью системы быстрых платежей. При оплате на экране моноблока нужно выбрать «Оплатить через СБП», отсканировать телефоном появившийся QR-код и подтвердить платеж в приложении банка.

Моноблоки самообслуживания начали устанавливать в офисах ЭК «Восток» Курганской и Тюменской областях в 2021 году. На сегодняшний день в Центрах обслуживания клиентов установлено63моноблока самообслуживания.С помощью моноблоков потребители самостоятельно могут передавать показания приборов учёта и оплачивать безналичным способом жилищно-коммунальные услуги, сообщили в пресс-службе АО «ЭК «Восток».Воспользоваться услугой помогают консультанты.

Как отмечает генеральный директор АО «ЭК «Восток» Максим Ромашев, в ближайшее время услуга оплаты с помощью системы быстрых платежей также появится в популярных среди населения сервисах «Востока»: личном кабинете и мобильном приложении «Коммуналка-Онлайн».

Напоминаем, оплачивать коммунальные услуги необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

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