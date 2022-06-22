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Зауральцы могут отправить слова поддержки участникам спецоперации на Украине

Присоединяйтесь!

22 июня, 2022 - 15:30

Народный фронт запустил проекты «Все для победы» и «Zанами правда». С их помощью любой желающий может отправить текстовое или аудиосообщение со словами поддержки для бойцов, защищающих мирное население ЛНР и ДНР.

Написать сообщение военнослужащим зауральцы могут на порталах «Все для победы» и «Zанами правда» в специальном разделе «Слова поддержки бойцам».

Аудиосообщения для защитников можно оставить в пабликах проекта «Zанами правда» в социальных сетях «ВКонтакте»  и «Одноклассники».

Все текстовые и аудио послания от россиян Народный фронт передаст офицерам и солдатам, которые сейчас находятся на Донбассе.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и на телеграм-канале.

22 июня, 2022 - 15:30

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