Зауральцы могут отправить слова поддержки участникам спецоперации на Украине

Народный фронт запустил проекты «Все для победы» и «Zанами правда». С их помощью любой желающий может отправить текстовое или аудиосообщение со словами поддержки для бойцов, защищающих мирное население ЛНР и ДНР.

Написать сообщение военнослужащим зауральцы могут на порталах «Все для победы» и «Zанами правда» в специальном разделе «Слова поддержки бойцам».

Аудиосообщения для защитников можно оставить в пабликах проекта «Zанами правда» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Все текстовые и аудио послания от россиян Народный фронт передаст офицерам и солдатам, которые сейчас находятся на Донбассе.

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