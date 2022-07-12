Зауральцы могут передать книги Донбассу

На базе местных отделений партии «Единая Россия» по всей стране, в том числе и в Курганской области собирают литературу.

Жители Курганской области могут передать в дар книги на русском языке любого жанра для детей Донецкой и Луганской народных республик. Акцию «Книги — Донбассу» проводят Минпросвещения РФ совместно с партией «Единая Россия», сообщает vk.com/donkurgan. Ожидается, что всего в рамках акции в Украину будет направлено более 100 тысяч изданий.

Отметим, что список рекомендованной литературы можно посмотреть на официальном сайте Института воспитания: https://институтвоспитания.рф/press-center/news/insti.

Книги можно приобрести онлайн и оформить доставку по адресу: Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования: 121069, город Москва, Трубниковский переулок, дом 15, строение 1.

В Кургане книги принимаются по адресу: улица Гоголя, 61 с 9:00 до 17:00 часов.