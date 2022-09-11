Зауральцы могут помочь полиции выявить наркоторговцев

Граждане, владеющие какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков, могут позвонить в органы внутренних дел по круглосуточному телефону «02».

Кроме того, информацию можно сообщить в УМВД России по Курганской области по телефонам «доверия»: 45-64-48 и 42-12-98, или оставить на официальном сайте УМВД России по Курганской области https://45.мвд.рф/ в разделе «Для граждан». В регионе 17 октября стартует второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Как уточнили в горадминистрации, акция проводится с целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, выявления Интернет – сайтов и лиц, пропагандирующих изготовление, распространение и потребление наркотиков, а также пресечения фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.

В ходе акции будет проведен ряд профилактических мероприятий в образовательных организациях города Кургана и Курганской области. Полицейские проведут рейдовые мероприятия по местам жительства лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.