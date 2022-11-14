Зауральцы могут помочь тяжелобольным детям, купив открытки

Почта России расширяет географию продаж благотворительных открыток, часть выручки от которых идет на лечение тяжелобольных детей. Это совместная инициатива компании с фондом «Линия жизни». Теперь в ней участвуют 2 159 почтовых отделений в 60 регионах России. Курганская область входит в их число. В нашем городе открытки можно приобрести в 12 почтовых отделениях.

Авторы рисунков на открытках – дети, в том числе, подопечные фонда «Линия жизни». В конце октября в продажу поступил новый тираж.

Цена благотворительной открытки – 100 рублей в почтовом отделении или 169 рублей онлайн, из них часть поступает в фонд «Линия жизни». С момента запуска проекта, начала 2021 года, почта перечислила на лечение тяжелобольных детей 635 375 рублей.

«Мы хотим показать, что помогать – легко и для этого не нужно много времени и денег. Благотворительная открытка стоит сравнительно недорого, но в то же время ее покупка станет реальной помощью детям и их семьям. А чтобы участвовать в проекте было проще, мы расширили географию продаж. Теперь еще больше наших клиентов получат возможность поддержать подопечных фонда «Линия жизни», - прокомментировала руководитель департамента корпоративной и социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.

«Мы стараемся пробудить в людях желание стать благотворителями - ведь добрые дела приносят ощущение счастья и всегда идут на пользу тому, кто их оказывает! Заходите в отделения Почты России, покупайте наши благотворительные открытки, так мы вместе сможем помочь детям, которым так необходимо наше участие!» - добавила президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

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