Зауральцы могут поучаствовать в покупке экипировки для военнослужащих

Народный фронт в Курганской области открыл сбор средств для бойцов.

Сканируйте с телефона QR-код на картинке. Вводите данные и реквизиты для платежа. Отправляете нужную сумму.

Перевод можно сделать и на сайте pobeda.onf.ru. При этом, чтобы вы могли перечислять средства, которые будут использованы на нужды мобилизованных из Курганской области, нужно указать в назначении платежа «sbor.45». Либо ваши средства будут направлены в Федеральный сбор «Всё для победы».

Напоминаем, что на перечисленные средства закупят необходимое обмундирование, экипировку, медикаменты, бытовые и продуктовые наборы, теплые вещи и спальники.

Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 (3522) 44-35-80.

По инициативе губернатора Вадима Шумкова на снаряжение и экипировку для мобилизованных правительством области направлено 38 млн рублей. Кроме того, на снабжение военной части из Щучанского округа, частей Росгвардии и полиции, направляемых в зону СВО, выделено порядка 27 млн рублей из всех видов источников. Также адресная помощь и поддержка оказывается семьям мобилизованных.

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