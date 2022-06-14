Зауральцы могут поучаствовать в сборе средств на поддержку воинских подразделений ЛДНР

В России стартовал масштабный проект сбора средств на поддержку силовых подразделений республик Донбасса. Организатором выступил Народный фронт. Активисты поставили перед собой цель - объединить усилия военных корреспондентов, блогеров, артистов, спортсменов, жителей России, самостоятельно организовавших закупку вещей для воинских подразделений ЛДНР.

Квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, одежда, обувь, медицинские товары – все это необходимо и может спасти жизни и здоровье бойцов. Народный фронт как президентское движение и одна из крупнейших общественных организаций в стране возьмет на себя системную и всестороннюю поддержку гражданских инициатив, позволяющих удовлетворить реальные потребности воинских подразделений, и обеспечит проекту организационную поддержку.

Пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса работают во всех регионах РФ. В Курганской области пункт сбора помощи для мирного населения и бойцов ДНР и ЛНР открыт в штабе ОНФ на улице Томина, 23/ ул. Урицкого, 36, рассказал руководитель регионального исполкома КРО ООД "Народный фронт "За Россию" Федор Теребенин. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (3522) 44-35-80 или 8 (800) 200-34-11

Народный фронт создал специальный портал «Все для Победы» (https://pobeda.onf.ru/), где публикуется информация об общей работе по сбору помощи для военных ЛДНР. Там можно оставить заявку на оказание помощи, отправить пожертвования с помощью удобных для людей форм, таких как ежемесячная подписка и СМС.

“Очень правильное дело. Прочитал, что военкор Ирина Куксенкова, курирующая сбор для одной из частей в ДНР, сообщила, что все потребности по первой заявке были закрыты всего за сутки. Это доказывает, что стремление к участию в гуманитарных проектах, волонтерской деятельности живет в россиянах. Помощь собирают и доставляют военные корреспонденты и известные люди, присоединившиеся к проекту. Все сборы персонализированы, участие военкоров гарантирует не только внимание к проекту, но и то, что помощь точно дойдет до цели”, - отметил председатель правления курганской региональной организации “Российский Союз ветеранов Афганистана”, депутат Курганской облдумы Константин Гладковский.

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